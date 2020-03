Real Betis vs Real Madrid EN VIVO por DIRECTV: la previa, posibles alineaciones, horario y canales del encuentro por el liderato de LaLiga

Real Betis vs Real Madrid EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE Vía Directv Sports se enfrentan hoy a las 15:00 p.m. (hora peruana) y 21:00 p.m. (hora española) en el Estadio Benito Villamarín por la jornada 27 de LaLiga Santander.

El partido entre ambos equipos podrás seguirlo a través de La República Deportes para saber el minuto a minuto del encuentro, las alineaciones confirmadas, los goles, las incidencias y el resumen del cotejo de LaLiga Santander.

Real Betis vs Real Madrid: la previa del partido

La jornada 27 de LaLiga Santander cerrará el día de hoy con el partido entre Real Betis vs Real Madrid. El encuentro será visto por todos los hinchas para saber si el conjunto ‘merengue’ logra obtener una victoria que le permita recuperar la punta del campeonato español, luego que el Barcelona ganara su cotejo el último sábado por 1-0 frente a la Real Sociedad.

El DT del Real Madrid, Zinedine Zidane, sabe que la victoria es lo único que le servirá a su equipo para volver a ser el líder en solitario de LaLiga Santander. El francés quiere aprovechar el buen momento que vive la plantilla luego de haber ganado el clásico frente al Barcelona en la fecha pasada. Cabe destacar que los ‘merengues’ no pierden en el Estadio Benito Villamarín desde hace 7 años y que en sus últimas cuatro visitas, tres fueron goleadas.

De esta manera, la carrera por saber quién será el campeón de LaLiga Santander comienza hoy para el Real Madrid, a falta de 12 fechas para que concluya el campeonato. Para el encuentro de hoy, Zidane no contará con los lesionados Marco Asensio, Eden Hazard, Dani Carvajal, Nacho e Isco; mientras que entre la lista de concentrados para hoy figuran Mariano, James y Rodrygo.

“Sabemos de las dificultades de este campo. El Betis lo está haciendo bien, es muy buen equipo a pesar de sus resultados Será exigente en lo físico y lo técnico. No miramos nada más que preparar de la mejor manera posible el partido”, dijo Zidane en conferencia de prensa, quién también comentó acerca de su futuro, y asegura que nada le asegura continuar en el banquillo ‘merengue’ y que todo dependerá de los resultados.

Otro de los que se manifestó en la previa del Real Betis vs Real Madrid, fue el entrenador del cuadro de Andalucía, Joan Francesc Ferrer o más conocido como Rubi, y reconoció que su situación en el club 'verdiblanco’ no es la mejor debido a la situación que está afrontando por la ubicación de su equipo en la tabla de posiciones. Actualmente, los de Andalucía se encuentran en el puesto 14 con 30 puntos cerca de la zona de descenso.

“Sé que está muy difícil, pero si este equipo gana un par de partidos, sobre todo el primero, y coge ese punto anímico, es capaz de ganar bastantes, estoy convencido.”, dijo Rubi en una entrevista, quien se muestra con mucha confianza de llegar a los puestos de clasificación a torneos internacionales para lograr salvar la temporada. Además, el DT piensa que no es imposible ganarle al Real Madrid, y que en caso de lograr una victoria, si irán acercando al objetivo que tiene el equipo.

Más noticias

Esta es nuestra convocatoria para el #RealBetisRealMadrid 📋🥁💥 pic.twitter.com/X0kUktoJis — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 7, 2020

Del mismo modo, el Real Betis tendrá que conseguir el mejor resultado posible que le permita llegar en las mejores condiciones a la siguiente fecha, ya que el próximo fin de semana jugaría el clásico de la región frente al Sevilla. Las últimas 12 jornadas que quedan de LaLiga Santander serán vitales para determinar el destino del cuadro ’verdiblanco’.

Real Betis vs Real Madrid: posibles alineaciones

Real Betis: Joel, Emerson, Mandi, Bartra, Sidnei, Álex Moreno, Carvalho, Guardado, Fekir, Canales, Borja Iglesias.

Real Madrid: Courtois, Militão, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Vinícius, Lucas Vázquez y Benzema.

Real Betis vs Real Madrid: canales de tv

Perú: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Brasil: Fox Premium y DirecTV Play Deportes

Bolivia: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Chile: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Colombia: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Ecuador: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT y DirecTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y DirecTV Play Deportes

Paraguay: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Uruguay: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Venezuela: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

España: Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga.

Real Betis vs Real Madrid: horarios del encuentro

Real Betis vs Real Madrid en México: 14:00 p. m.

Real Betis vs Real Madrid en Ecuador: 15:00 p. m.

Real Betis vs Real Madrid en Colombia: 15:00 p.m.

Real Betis vs Real Madrid en Estados Unidos (Nueva York, Florida, Whasington y Miami): 15:00 p.m.

Real Betis vs Real Madrid en Venezuela: 16:00 p.m.

Real Betis vs Real Madrid en Perú: 15:00 p.m.

Real Betis vs Real Madrid en Bolivia: 16:00 p.m.

Real Betis vs Real Madrid en Paraguay: 17:00 p.m.

Real Betis vs Real Madrid en Chile: 17:00 p.m.

Real Betis vs Real Madrid en Argentina: 17:00 p.m.

Real Betis vs Real Madrid en Uruguay: 17:00 p.m.

Real Betis vs Real Madrid en España: 21:00 p.m