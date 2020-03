Juan Pablo Varillas saltó al campo de arcilla del Lawn Tennis con la presión a cuestas. Y es que tras el gran triunfo (2-1) de la pareja Sergio Galdos-Brian Panta ante el dúo suizo integrado por Luca Magaroli y Sando Ehrat, solo necesitábamos que la primera raqueta celebre para dar un paso más hacia el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis, y no decepcionó.

‘Juampi’ demostró la evolución de su tenis y sin medias tintas remontó un 3-0 en contra en tiebreak y se llevó el segundo set por 7-6 (7-3) ante Henri Laaksonen. Los primeros sets habían quedado 6-3, 3-6 y 7-6 (3). Con este resultado, la ‘Bicolor’ derrotó por 3-1 a Suiza e integra un grupo de 16 selecciones que jugarán las Eliminatorias por el Grupo Mundial 1 en setiembre.

“Estamos realmente felices, no fue una serie nada fácil, pero luchamos para lograr el objetivo”, señaló Varillas al final del encuentro. Fue el capitán ‘Tupi’ Venero quien se animó a confesar que la presencia de Juan Pablo en singles estuvo en duda por una molestia en la pierna. “Nadie sabía que casi no juega, ¿Galdós? Decidimos que finalmente juegue dobles, no nos equivocamos”, acotó.