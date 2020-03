Liga 1: Melgar por fin ganó

Jorge Jiménez

Mucho premio para Sport Huancayo iba a ser llevarse por lo menos un punto de Arequipa.

El equipo de Valencia jugó ante Melgar con la única consigna de no perder y defender todo lo que pueda. Se reflejó con la estadística de ni un solo remate al arco en el primer tiempo. Si es que Cáceda tocó el balón, fue porque en el segundo tiempo hubo un tiro libre o un saque de fondo.

El premio fue para Melgar porque, cómo era lógico, buscó el arco rival desde el primer minuto y ganó el partido con gol de Joel Sánchez.

El tanto llegó cuando tenía un hombre más en el campo por injusta expulsión de Kambou. Cuando estaban once contra once Melgar no pudo romper la barrera de marca del mediocampo y menos la defensa. Huancayo buscó atacar solo con Neumann en punta pero el trabajo de este fue improductivo al cien por ciento.

Sánchez aprovechó un pase milimétrico de Amoroso para definir por debajo del portero Pinto.

Melgar ganó pero dejó preocupados a sus hinchas porque Huancayo se quedó con nueve hombres por una justa expulsión de Valoyes y Melgar no pudo aumentar el marcador, al contrario, como que bajó los brazos y permitió una tibia reacción de los verdes.

“Lo que vale es el triunfo, entendemos a la gente que nos vio con dos más en la cancha y pidió más goles. La idea fue controlar la pelota y asegurar una victoria necesaria”, dijo Sánchez al final del compromiso.

En Melgar hay individualidades, como las de Tejeda o Ávila, que decepcionan y hacen parecer que Othoniel Arce no tiene reemplazo.v