Carlos Tévez cumplió el sueño de fan con síndrome de Down y celebraron el título juntos [VIDEO]

Hace unos meses, Carlos Tévez era criticado por los hinchas de Boca Juniors por su bajón futbolístico. El capitán Xeneize no era titular con el antiguo entrenador Gustavo Alfaro y sus estadísticas estaban en caída. Sin embargo, con la llegada de Miguel Ángel Russo en 2020, el ‘Apache’ resucitó, marcó seis goles en siete partidos de la Superliga Argentina 2020 y decretó el tanto del título en La Bombonera.

El delantero de 36 años fue ovacionado por los aficionados de Boca Juniors en las tribunas del estadio de La Ribera y, en medio de los festejos, Tévez cumplió el sueño a ‘Panchito’ de Neuquén, quien nació con Síndrome de down. El fan de Boca, quien viajó a Buenos Aires para conocer a su ídolo, lo esperó a la salida de La Bombonera para festejar el campeonato.

“Panchito” de Neuquén cumplió su sueño. Conoció a Carlitos y festejaron juntos.



El encuentro de dos campeones.



BOCA CAMPEÓN!#BocaEnTodosLados pic.twitter.com/1oNQy479kq — Departamento de Interior y Exterior (@InteriorBoca) March 8, 2020

“(Quiero) conocer personalmente a Carlitos Tévez. De él me gusta todo”, había declarado ‘Panchito’ hace unos días. “Ojalá que se le dé esto de conocer a Tevez, es al igual que Pancho alguien que supo superar las adversidades que le presentó la vida. Y mi hermano es lo más, lo amamos, es un personaje”, explicó su hermana Romina.

‘Panchito’ se emocionó al verlo, lo abrazó e intercambiaron un par de palabras antes de registrar el emotivo momento en una fotografía de recuerdo. Mojarra Domini, jugador de Independiente de Neuquén, inició una campaña en Twitter para que ‘Panchito’ cumpliera el sueño de conocer a Tévez.

Panchito

PUEDES VER Miguel Ángel Russo recibió baldazo de agua por sus jugadores en plena conferencia de prensa [VIDEO]

"Estábamos comiendo un asado en el club con el plantel y Panchito. Antes él había estado hablando mucho de Boca y entonces le pregunté, ¿‘te puedo filmar un poquito’? Pero hasta ahí no tenía intención de nada. Después de la filmación se puso a llorar, no me esperaba semejante fanatismo. Ahí sí fue cuando me dije, ¿por qué no subirlo a Twitter? Arrobé a 4 o a 5 personas, no puedo creer la repercusión que tuvo”, narró Domini.

Dato: Carlos Tévez anotó 9 goles en la Superliga Argentina y se convirtió en el goleador de Boca Juniors en el torneo.