Una de las leyes de Murphy dice que si algo puede salir mal, entonces puede salir peor, y en Alianza Lima parece que desde hace unos días no existe mayor ley que esa. A un día del primer clásico del año, en el cuadro ‘blanquiazul’ se viven días conflictivos y llenos de incertidumbre, cuyas implicancias llegaron hasta cuestionar la continuidad de Pablo Bengoechea al mando del equipo ‘íntimo’.

Las redes sociales estallaron el día de ayer con versiones que iban desde una renuncia de Bengoechea hasta una imposición del Fondo Blanquiazul para que Jean Deza sea insertado en el plantel nuevamente. Muchos rumores en el aire con una sola verdad fehaciente, Pablo Bengoechea estará hoy en el banco de Alianza dirigiendo un encuentro clave por el Torneo Apertura.

Sin embargo, la presencia del técnico uruguayo en el Monumental no significa que no haya existido un impase. El entrenamiento de ayer sufrió un retraso de media hora debido a una reunión que el estratega tuvo con todo el plantel. En esta conversación, Bengoechea le hizo saber a sus dirigidos que no estaba recibiendo el nivel de compromiso que esperaba, explicación similar a la que le dio a la dirigencia, con quienes admitió la existencia de un desgaste entre él y el grupo de jugadores.

Sea como fuere, aún no hay una decisión definitiva. Alianza Lima y Bengoechea estarán presentes esta tarde para enfrentar a Universitario y tentar un triunfo que calme las aguas, aclare las mentes y les permita enrumbar un nuevo camino que, sea cual sea el resultado, estará plagado de cambios.