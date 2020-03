Pedro del Rosario: “Me van a tener que indemnizar millonariamente”

El presidente del Comité Olímpico Peruano, Pedro del Rosario, conversó con La República sobre los rumores de una posible suspensión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por el coronavirus. Además, contó las razones por las que sigue ejerciendo un cargo en el COP, pese a su inhabilitación por parte del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte (CSJDHD).

¿Existe la posibilidad de que se suspenda Tokio 2020?

Hace dos días hemos recibido una comunicación oficial del Comité Olímpico Internacional (COI) en la que nos pide cautela. Hay incertidumbre y lo que nos toca a nosotros es confiar en que los Juegos se van a realizar.

¿Cuándo podría darse una versión oficial?

Estamos viajando a Asunción para la Asamblea de ODESUR, donde vamos a tener más información pues estarán presentes varios miembros del COI.

¿Es posible aplazarlos?

Las organizaciones de los Juegos son muy flexibles con las fechas porque nadie pudo prever el coronavirus. Japón ha hecho una inversión millonaria, ellos tienen convicción y la voluntad, pero hay un factor que no pueden controlar. Las actividades no se van a detener a menos que haya un mensaje del COI y del Comité Organizador de los Juegos.

¿Se pueden cancelar eventos deportivos en los que peruanos pensaban sumar puntos con miras a su clasificación?

El tema de la clasificación se definirá en muchas federaciones entre abril y mayo. Hasta el momento, ninguna federación ha comunicado la suspensión de estos eventos (preolímpicos). A nivel internacional se está trabajando como si el 24 de julio se inauguraran los Juegos.

¿Qué medidas tomará el COP de cara al coronavirus?

Vamos a acercarnos al Ministerio de Salud para ver qué medidas ulteriores se deben tomar para prevenir esta infección. Esto lo estamos decidiendo en el directorio.

¿Qué expectativa tiene el COP en cuanto a lo deportivo?

Son 16 clasificados y tenemos que ser muy pragmáticos y realistas. De lo que sí estamos seguros es de que se está haciendo una buena preparación. El COP tiene becados a través de Solidaridad Olímpica del COI.

¿Qué peruanos cuentan con esa beca?

Kimberly García, de marcha; Ariana Orrego, de gimnasia, Stefano Peschiera y María Belén Bazo; y Panam Sports apoyó a Marko Carrillo, Nicolás Pacheco, Alexandro de Souza. Son becas de alto nivel, tienes que tener clasificación mundial, clasificación panamericana. La realidad del deportista de élite peruana cambió.

El COP aseguró, meses atrás, que existía el riesgo de que Perú vaya a Tokio por una intromisión del Consejo Superior de Justicia y Honores del IPD, ¿en qué quedó eso?

La Dirección Nacional de Deporte del IPD me hace una denuncia por dos cargos cuando era presidente de la Federación de Karate: que al término de mi mandato no habíamos entregado el cargo y que no habíamos sustentado un gasto de un millón 180 soles ante el Tribunal del Deporte, eso se resolvió a mi favor. Sin embargo, se envió a la Dirección del Deporte para que se haga un ulterior informe y en ese, el cual nunca se me notificó, no pude defenderme, se me levantan nuevos cargos.

¿Usted apeló?

Contraté una pericia de parte para que analizara ese informe, la cual dice que sí se acredita el gasto y la hemos acompañado a la segunda sala de apelación del deporte, y una copia se la mandamos al señor Gustavo San Martín, porque fue el IPD quien hizo la denuncia. Le he pedido al señor San Martín que ordene que se desista del proceso porque se me sanciona en base a un documento falso, ilegal, inconstitucional. Esto no ha terminado, y va a terminar a favor mío

¿Puede seguir ejerciendo su rol de presidente?

Después que se me dio la sanción, yo he venido al COP todos los días, y seguiré viniendo hasta que se resuelvan en segunda y última instancia. Yo estoy seguro de que esa denuncia se va a venir abajo con los últimos documentos que he presentado. No me voy a quedar con los brazos cruzados.

¿Tomará otras medidas?

Tomaré las medidas penales correspondientes contra funcionarios del IPD que firmaron ese informe, dos contadoras y un director de deporte, el señor Carlos Zegarra, quien firmó esto inicialmente. Voy a tomar las acciones penales contra los responsables de esta situación, voy a defenderme civil y penalmente. A mí me van a tener que indemnizar millonariamente por los daños personales y profesionales.

¿Tiene una buena relación con el presidente del IPD, Gustavo San Martín?

Apenas asumió el cargo lo felicité y nos reunimos, le dije que hay que trabajar juntos por el bien del deporte y de nuestros deportistas, pero parece que se ha asustado, porque no me responde las llamadas.

“Perú tendrá una pareja de abanderados”

En su afán por promover la igualdad de género, el COI propuso a los Comités Olímpicos contar con una pareja (hombre-mujer) de abanderados en Tokio 2020, y el Perú está dispuesto a aceptar dicha medida. “Hoy no te puedo decir quién será el abanderado, eso lo decidimos en Comité Ejecutivo al poco tiempo de los Juegos Olímpicos, pero a título personal puedo decirte que me parece una medida saludable. Mujeres y hombres tienen los mismos derechos, hoy tenemos deportistas mujeres que están a la misma altura. Iríamos con un abanderamiento doble de pareja, eso es importante”, señaló.