Manchester United vs. Manchester City EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan HOY sábado 7 de marzo en el Estadio Old Trafford por la jornada 29 de la Premier League 2019/2020, desde las 11:30 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El Manchester United viene de eliminar al Derby County de segunda división, equipo que lidera una de sus leyendas, Wayne Rooney, con un doblete de Ighalo y un gol de Luke Shaw, y clasificó a los cuartos de final de la FA Cup, en los que se medirá al Norwich City.

En la Premier League, los ‘Diablos Rojos’ se ubican en el séptimo puesto con 42 puntos, a dos puntos de la zona de clasificación a la Champions League. El United lleva cuatro partidos consecutivos sin perder con dos triunfos y dos empates, el último 1-1 frente al Everton y espera conseguir los tres puntos para luchar por un cupo a un torneo europeo.

“Cuando uno juega de local ante un equipo como Manchester City tiene que abrirse y hacerse valer, sobre todo para que el rival no te explote si no estás al 100 por ciento”, señaló el DT Solskjaer. “Nuestro equipo todavía se está desarrollando y uno siempre quiere salir a la cancha de la mejor manera. Necesitamos aprender, y creo que este derby será un gran desafío para nosotros, ya que ellos han sido los mejores recientemente”, agregó.

Por su parte el Manchester City se metió en los cuartos de final de la FA Cup al derrotar al Sheffield Wednesday (0-1) en un asedio constante que terminó con el gol de Sergio Agüero. Tan solo unos días después de levantar la Copa de la Liga, los de Pep Guardiola volvieron a la competición para seguir en el camino de revalidar el título de la FA Cup.

En la Premier League, los Ciudadanos se ubican en el segundo lugar con 57 puntos a 25 unidades del líder Liverpool. El equipo del Pep Guardiola suma dos triunfos seguidos en el torneo inglés e intentará dar el golpe en Old Trafford.

“Me encanta jugar esos partidos. Los derbis son especiales, aunque para nosotros es un poco distinto. Jugamos para ser segundos, nada más trascendente. Para ellos, sabemos que este partido es muy importante, se juegan mucho", dijo Guardiola.

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: Horarios para ver la Premier League 2020

- México: 10:30 a.m.

- Perú: 11:30 a.m.

- Colombia: 11:30 a.m.

- Ecuador: 11:30 a.m.

- Bolivia: 12:30 p.m.

- Venezuela: 12:30 p.m.

- Argentina: 1:30 p.m.

- Brasil: 1:30 p.m.

- Chile: 1:30 p.m.

- Paraguay: 1:30 p.m.

- Uruguay: 1:30 p.m.

- España: 5:30 p.m.

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: Canales para ver la Premier League 2020

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO en Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO en Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO en Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO en Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO en Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO en Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO en Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO en España: Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO en Francia: Free, beIN Sports MAX 9, beIN SPORTS CONNECT

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: Posibles alineaciones por la Premier League 2020

- Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Fred; James, Fernandes, Martial y Ighalo.

DT: Ole Gunnar Solskjaer.

- Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Agüero y Sterling.

DT: Pep Guardiola.