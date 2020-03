El drástico aumento en los casos de coronavirus alrededor del mundo ha generado una ola de pánico en distintos ámbitos, entre ellos la NBA, que ya ha anunciado que se tomarán medidas tras registrarse infectados con el COVID-19.

Las medidas anunciadas por el máximo ente rector del básquet no han sido populares. Sin embargo, responden al terror colectivo que el coronavirus ha sembrado en un país cuyo presidente, Donald Trump, ha autorizado un presupuesto adicional de más de 7.300 millones de euros.

En el caso de la NBA, un comunicado emitido esta semana invita a los equipos a entender y planificar la disputa de partidos a puerta cerrada si los casos no descienden.

La medida, como era de esperarse, no ha caído bien en los fanáticos y los propios jugadores, entre ellos LeBron James, quien declararía tras el triunfo de Los Lakers sobre los Bucks que no estaba de acuerdo con lo anunciado por la NBA y amenazó con dejar de jugar si los partidos se daban a puesta cerrada.

“Si llego a un estadio y no hay aficionados, no voy a jugar”, advirtió LeBron ante las risas de algunos periodistas que parecían no tomar en serio las declaraciones de ‘El rey’. “No voy a jugar. Se necesitan fans. Es por lo que juego. No juego por mis compañeros. Lo hago por los aficionados. De eso va todo esto”.

Finalmente, la estrella de los Lakers, que días atrás marcó una canasta sensacional desde la mitad de la cancha, sentenciaría con un “que hagan lo que quieran” en alusión a la directiva de la NBA.

California es uno de los estados en el que mayor cantidad de casos de COVID-19 se han registrado, sin embargo los Golden State Warriors han anunciado que su encuentro ante los 76ers se jugará con normalidad.

Según indicaron portavoces del ‘equipo dorado’, y contrario a las indicaciones del Departamento de Salud Pública de San Francisco de suspender “grandes reuniones, como conciertos, eventos deportivos, convenciones o grandes eventos comunitarios”, seguirán adelante con el encuentro pues han coordinado con los funcionarios locales y la NBA y poseen la autorización para realizar el evento.