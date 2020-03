Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO GRATIS | juegan HOY sábado 7 de marzo por la vigésimo séptima fecha de LaLiga Santander 2019/2020, desde las 12.30 p. m. (horario peruano) y 6.30 p. m. (horario español) en el estadio Camp Nou, de Barcelona, con transmisión de ESPN.

La República Deportes te ofrece la mejor cobertura de este partida de La Liga con el minuto a minuto pormenorizado incluyendo las mejores jugadas, los goles y el resumen con lo más destacado al término del compromiso.

Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO: ¿Cómo llega el Barza?

El ambiente sigue tenso en Barcelona tras la derrota contra Real Madrid por el superclásico del fútbol español la fecha pasada. Dicho revés no solo significó caer ante su más acérrimo rival, sino que también le costó ceder la punta a los dirigidos por Zinedine Zidane.

Para volver a la senda del triunfo, Quique Setién tendrá que apelar a los números que registra su mejor jugador, Lionel Messi, frente a los donostiarras: el rosarino les ha convertido en quince oportunidades. Pese a su discreto nivel en el partido de la última fecha, hay confianza en que ‘Lio’ pueda volver al gol jugando como local.

Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO: ¿Cómo llega la Real?

Real Sociedad arriba en un buen momento al partido contra los blaugranas, auspiciado por su racha de tres triunfos consecutivos y su sexto puesto en la tabla de posiciones, lugar que le da derecho a un cupo para la próxima edición de la Europa League. Por si fuera poco, el cuadro vasco acaba de sellar su clasificación a la Copa del Rey, así que tiene los ánimos al tope para este duelo liguero.

Cabe señalar que los blanquiazules tienen un partido menos, por lo que, en caso de salir victoriosos de su visita a Cataluña, podría saltar hasta el tercer lugar de la clasificación.

Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO: alineaciones probables

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Jordi Alba, Samuel Umititi, Gerard Piqué, Nélson Semedo; Iván Rakitic, Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Arturo Vidal; Antoine Griezmann, Lionel Messi.

DT: Quique Setién

Real Sociedad: Álex Remiro; Joseba Zaldúa, Aritz Elustondo, Robin Le Normand, Nacho Monreal; Igor Zubeldia; Adnan Januzaj, Martin Odegaard, Mikel Merino, Mikerl Oyarzabal; Alexander Isak.

DT: Imanol Alguacil

Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO: horario del partido por LaLiga Santander

- México: 11.30 a. m.

- Perú: 12.30 p. m.

- Colombia: 12.30 p. m.

- Ecuador: 12.30 p. m.

- Estados Unidos (Miami, Washington D.C., Nueva York): 12.30 p. m.

- Bolivia: 1.30 p. m.

- Venezuela: 1.30 p. m.

- Argentina: 2.30 p. m.

- Brasil: 2.30 p. m.

- Chile: 2.30 p. m.

- Paraguay: 2.30 p. m.

- Uruguay: 2.30 p. m.

- España: 6.30 p. m.

- Francia: 6.30 p. m.

- Italia: 6.30 p. m.

Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO: canales para ver el partido por LaLiga Santander

- Argentina - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Bolivia - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil - Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Chile - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia - ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

- Ecuador - ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Uruguay - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela - ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- Estados Unidos - beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca

- España - Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga

- Italia - DAZN

- Francia - Free, beIN Sports MAX 9, beIN SPORTS CONNECT

Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO: últimos resultados entre ambos

- Real Sociedad 2-2 Barcelona | LaLiga Santander

- Barcelona 2-1 Real Sociedad | LaLiga Santander

- Real Sociedad 1-2 Barcelona | LaLiga Santander

- Barcelona 1-0 Real Sociedad | LaLiga Santander

- Real Sociedad 2-4 Barcelona | LaLiga Santander