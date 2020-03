Gladys Tejeda: Corriendo por un sueño

Por: Roger Silva

Domingo por la mañana y mientras miles de peruanos despertaban para tomar desayuno o comenzar con sus labores del último día de la semana, Gladys Tejeda mostraba todo su coraje en Europa. La medallista en Lima 2019 se estaba convirtiendo en la representante nacional número 16 en anotar su nombre para Tokio 2020.

Ni el no haber contado con su técnico en las últimas semanas de preparación ni el perro que la atravesó en plena competencia con la intención de morderla pudieron cortar su sueño de estar, por tercera vez consecutiva, en unos Juegos Olímpicos.

“Contenta de quitarme un peso más de la espalda, de estar clasificada a los Juegos Olímpicos y sobre todo de haber hecho mi mejor marca personal, lo cual me permite estar dentro de Tokio 2020 y representar a todo el país”, le contó Tejeda a La República. Ella reconoce que no fue nada fácil lograr este objetivo: “Yo hice mi preparación en Paipa, Colombia, para enfocarme al cien por ciento. Me alejé de mi familia para poder tener mucha más concentración y tener mucho mejor mis planes. También ver todo el tema del microclima, adaptarme y poder correr más rápido. En Huancayo estamos a una altura de 3.200 metros, lo cual no nos permite realizar los trabajos específicos para un maratón”.

Además, tuvo que resolver al paso el problema de que su entrenador ya no radica en Huancayo. “Sigo con el profesor Rodolfo Gómez, el detalle es que él está en México, entonces no puede entrenarnos a larga distancia. Eso no funciona. Yo les he planteado a él y a la federación que esté conmigo y, si no se llega a ese acuerdo, retirarnos (cambiar de entrenador)”, enfatizó Tejeda, quien tenía planeado competir en un maratón previo a Tokio, pero por este tema podría dejar de hacerlo.

En el Maratón de Sevilla, quien acompañó a la deportista fue el asistente Waldir Ureta, designado por el IPD y la federación, que terminó siendo clave ya que tuvo que espantar al can que la puso en aprietos y que pudo hasta dejarla sin Tokio 2020. Tal vez, de no haber sucedido aquel episodio, Tejeda hubiera superado el récord sudamericano, que actualmente lo tiene Inés Melchor. La atleta olímpica se quedó a tan solo 19 minutos de lograrlo (el tiempo es de 2:26:48).

“Ocurrió faltando un kilómetro y medio para la competencia. En ese recorrido vas totalmente concentrada a la meta. Ya venía acelerando el ritmo desde el kilómetro 40 porque faltaba poco. Un perro vino hacia mí, a querer morderme. Me hizo perder el ritmo y fuerza. Ese susto dio efecto, en ese mismo instante mis piernas no daban para más. Pienso que venía para hacer las 2 horas 26 minutos”, indica.

Pero no hay tiempo para lamentarse. La peruana de 34 años quiere superar lo hecho en Londres 2012 (43°) y Río 2016 (15°) y meterse entre los primeros puestos: “Obviamente el sueño de un olímpico es la medalla, pero para eso se tiene que trabajar mucho. No solo yo, todo el equipo tiene que trabajar mucho para hacer un buen papel. Quedar entre los 8 y 10 primeros sería un buen logro, pero vamos a ver qué pasa. Hay que enfocarse en los entrenamientos porque va a depender mucho de cómo se llega psicológica y físicamente a ese día de competencia”.

Por último, Tejeda no fue ajena a la actual situación que viene atravesando el continente asiático y varios países del mundo sobre el tema del coronavirus, pero confía en que se solucionará y los Juegos Olímpicos se realizarán sin problemas.

“En estos tres meses están viendo un estudio más profundo de cómo solucionar este caso o qué medidas se pueden tomar, teniendo en cuenta que Japón es un país de primer mundo y creo que ellos no arriesgan nada. Lo llevarán a cabo con las medidas más estrictas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eso no debe detenernos”, finalizó.

