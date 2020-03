Luis Llontop: “En Pirata FC no teníamos campo dónde entrenar, no había camerinos y la utilería era un mototaxi”

“Llontop entrando a la historia del futbol de la Copa Libertadores”, fue lo que se dijo en la transmisión en aquel partido entre Universitario de Deportes frente a Sao Paulo por octavos de final de la Copa Libertadores del 2010.

Ese día, el arquero le tapó un penal al portero brasileño Rogerio Ceni, y según palabras del propio jugador, fue su “mejor partido”, debido a la gran cantidad de atajadas que tuvo.

Han pasado diez años y hoy Luis Llontop se encuentra alejado del fútbol peruano. ¿La razón? Está estudiando un MBA en Gestión Deportiva en España. Atrás quedaron los gratos momentos que vivió gracias al deporte rey, pero que quedan en la retina de los aficionados.

El año pasado cumpliste diez años de debutar en primera división y muchos hinchas lo recuerdan

Sí, con Universitario me formé desde muy niño, hice una buena carrera con ese club y le tengo mucho cariño.

¿Sueñas con volver a Universitario de Deportes?

El fútbol te da muchas vueltas, pero uno nunca sabe cómo puede volver a Universitario. De repente no jugando y tal vez de otra forma.

En tu etapa en el club crema, solías competir el puesto con Raúl Fernández. ¿Mantienen esa amistad?

En esa época teníamos tres equipos y siempre hemos compartido camerino. La relación en primera división siempre fue la mejor con él. El nivel de competencia era muy alto y sin quitar la amistad. Nunca hubo ese celo porque siempre nos apoyábamos.

En la temporada 2011, muchos jugadores del plantel crema no cobraron. ¿Cuál fue la razón por la que jugaron gratis?

Cuando tú te formas por Universitario y tienes esa cantera, hace que te comprometas con el club y con el hincha. Hasta hoy nos deben dinero y lamentablemente es parte de nuestro fútbol peruano que se maneja de esa manera. Si hubiésemos cobrado, de repente llegábamos a la final de la Copa Sudamericana de ese año.

¿Por qué no has tomado otras medidas contra el club para que te paguen?

Lo que pasa es que se sigue un proceso. Hay varias instituciones que están encargadas para que solucionen ese tema. Lo único que me dijeron fue que ingresemos nuestra deuda y nosotros nos encargamos del tema de reestructuración que hasta el día de hoy está.

¿Sientes que el fútbol te ha dado la espalda?

Es parte del juego. Uno nunca sabe cuándo te vas a lesionar. Si decido no jugar ahora es porque no he tenido buena experiencia con los dos últimos clubes de provincia (Sport Rosario y Pirata FC), donde te prometen una cosa y no la cumplen. Cuando vas a hacer tu reclamo, te dicen que ingreses tu deuda y listo. Por ejemplo, allá en Chiclayo no teníamos campo dónde entrenar, no había camerinos, la utilería era un mototaxi y tenías que esperar un bus en plena calle. Eso no sale a la luz.

¿Cuál crees que fue tu mejor partido?

Me quedo con el partido ante Sao Paulo por todo. Fueron muchos mano a mano. Hay un video en YouTube de casi 20 minutos y me quedé sorprendido la otra vez.