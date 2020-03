El partido contra Sao Paulo de este jueves marcó un hito en la carrera de Yorkman Tello, mediocampista de Binacional, pues significó su debut en la Copa Libertadores. Su estreno en el torneo de clubes más importante del continente tuvo un resultado más que satisfactorio: victoria 2-1 sobre el ‘tricolor’, tres veces campeón del certamen continental.

En las redes sociales, los fanáticos resaltaron el vertiginoso ascenso en la trayectoria del volante, capitán del Poderoso del Sur, haciendo circular una fotografía en la que se le puede ver disputando un torneo relámpago desarrollado aparentemente en el 2016, época en la que jugaba en la liga distrital de Paucarpata con su actual equipo.

Los internautas hicieron hincapié en las humildes condiciones en las que figura el jugador en la instantánea: sin canilleras, sobre un arenal como y defendiendo un rústico arco hecho de madera. En contraste, destacaron que anoche se dio el lujo de medirse cara a cara contra Dani Alves, un duelo del que el futbolista de 30 años salió bien librado.

Yorkman Tello mientras disputa un torneo barrial en el 2016. Foto: Twitter.

El propio Tello se pronunció acerca de la imagen que se volvió viral en las principales redes sociales. “Sí he visto la foto. Está en todos lados. Después del partido Johan Arango me enseñó y bromeó con eso. No es Copa Perú, es un campeonato de mi barrio, allá en Villa El Salvador. Creo que fue en el 2015 y 2016. Ahí se juega sin zapatos porque es arena”, precisó el mediocampista en conversación con el diario Depor.

Yorkman Tello: breve repaso de su carrera

Yorkman Tello debutó en el 2008 con América Cochahuayco. Poseriormente, militó en cuadros de Segunda División y Copa Perú: Alianza Unicachi, Atlético Minero y Alfonso Ugarte. En el 2017, consiguió el ascenso a la Primera División con Deportivo Binacional, equipo con el que disputó la Copa Sudamericana 2019 y conquistó el título de la Liga 1 ese mismo año.

Binacional sumó sus tres primeros puntos con la victoria ante Sao Paulo y es uno de los líderes del grupo D de la Copa Libertadores, junto a LDU de Quito. El próximo cotejo del cuadro de Juliaca será ante River Plate, en el estadio Monumental de Núñez.