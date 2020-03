Iker Casillas: allanan casa del guardameta en Portugal por parte de las autoridades fiscales

El ex portero de la selección de España, Iker Casillas, se enteró que su casa de Portugal fue allanada por la policía debido a una operación que están realizando las autoridades sobre una investigación de corrupción en el fútbol.

El hecho se dio el último miércoles en la ciudad de Porto, y en el que además estuvieron involucrados jugadores, entrenadores y clubes principales como como el Estadio do Dragao, el de Alvalade y el Estadio da Luz. «Esta mañana la Fiscalía lusa ha venido a mi domicilio en Oporto, como ha ido a otros 76 domicilios de sociedades deportivas, jugadores y clubes, para pedirme documentación. Me he puesto a su entera disposición. La transparencia es uno de mis principios», escribió Casillas sobre la visita de la policía a su casa.

“Uno de los principales motivos por los que he decidido presentarme a presidente de la Federación Española de Fútbol es que la transparencia llegue a todos y cada uno de los rincones del fútbol”, añadió el arquero que aún tiene contrato con el Porto, y que se encuentra fuera de competencia. Cabe resaltar que este movimiento está siendo supervisado por la Fiscalía y la Autoridad Tributaria de Portugal con el objetivo de recolectar información sobre fraude fiscal y de lavado de dinero.

Del mismo modo, uno de los principales motivos por el cual la vivienda de Casillas fue intervenida es porque su anterior agente, Santos Márquez, fue condenado a cuatro años de cárcel impuesto por el Tribunal Provincial de Palma de Mallorca. Las autoridades españolas comprobaron que había desviado medio millón de euros luego del traspaso del arquero del Real Madrid al Porto.

Esta situación que vive Iker Casillas se presenta luego que el español anunciara que iba a postular a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Asimismo, otro de los personajes que están siendo investigados es el conocido agente de fútbol Jorge Mendes, a quién le habrían intervenido sus oficinas de la empresa Gestifute. Incluso, el abogado de Cristiano Ronaldo, Carlos Osório de Castro, es otro involucrado en al investigación. También figuran el presidente del Benfica, Luis Filipe Veira, el presidente del Sporting de Lisboa, Frederico Varandas, y el presidente del Sporting Braga, Antonio Salvador.