‘Puma’ Carranza: “Yo quiero que Alianza Lima gane porque todos somos peruanos” [VIDEO]

Nadie se va a querer perder el duelo de esta noche que se disputará en el Alejandro Villanueva. Ni siquiera los exjugadores o hinchas de Universitario de Deportes. Así lo dejó muy en claro José Luis ‘Puma’ Carranza, quien ansía que Alianza Lima salga victorioso frente a Nacional por la Copa Libertadores 2020.

El ‘Puma’, ídolo de Universitario de Deportes, estuvo como invitado en el programa Código fútbol del canal GOLPERÚ, donde mostró su deseo de que el compadre obtenga su primer triunfo luego de ocho años en la competición internacional.

“Yo quisiera que Alianza gane, por el bien del fútbol peruano. Acá no hay camisetas, acá todos somos peruanos. Yo no voy a decir ‘no veo porque no soy hincha’. Yo sí quiero que gane Alianza Lima”, expresó el exjugador José Luis ‘Puma’ Carranza.

Alianza Lima recibe a Nacional

El club blanquiazul disputará su primer partido por el Grupo F de la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay, en el estadio Alejandro Villanueva desde las 9.00 p. m.

El estratega uruguay, Pablo Bengoechea ya tendría definido el once que arrancará esta noche y tendría la novedad de Beto da Silva, quien haría dupla con Adrián Balboa. El equipo titular sería así: Butrón; Mora, Fuentes, Quijada, Rodríguez, Gómez; Ballón, Ascues, Aguiar; Beto y Balboa.

El encuentro entre Alianza Lima vs. Nacional por la Copa Libertadores 2020 será transmitido por ESPN y Facebook Watch. Por otro lado, La República Deportes hará el minuto a minuto del partido, con goles e incidencias.