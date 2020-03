Mientras el megaoperativo dispuesto por Indecopi para investigar a 26 empresas vinculadas al proceso concursal de Universitario sigue sin tener una resolución final, que podría terminar en una suspensión del proceso o también en sanciones a empresas y administradores, Raúl Leguía y Carlos Moreno tomaron la palabra para sentar sus posiciones sobre el presente del club y los problemas que tiene.

Para Raúl Leguía, el proceso concursal debería ser suspendido mientras se resuelve este caso en Indecopi. “Lo transparente sería que se suspenda el proceso mientras toman una decisión. Indecopi es el gran causante de todo, al reconocer un crédito de Gremco que no lo es, que es un convenio. Convirtió en líquido algo que no es líquido. De la caja de la ‘U’ no tenía que salir ni un dólar para pagar el estadio Monumental. También deben ver los ilícitos que ha cometido Carlos Moreno en contra de la institución, como desistirse de procesos, ha permitido transferir 7 millones a Gremco, el contrato con Urbecorp. Si Indecopi no resuelve, el hincha se levantará”, le dijo a La República.

Por otro lado, sobre la transferencia de poderes, señala que esta debe cumplir sus plazos. “Gremco y Moreno no hacen las cosas como deben hacerse, una transacción ordenada como hicimos nosotros con ellos cuando esperamos casi dos meses. Les han mandado carta notarial a los patrocinadores, y Coril está tratando de perjudicar el funcionamiento del club, que es una empresa en marcha. Coril no contesta ni nos entrega la información. Están tratando de boicotear al club, no a Solución y Desarrollo”, señala.

También indica que hay un “conflicto de intereses”, ya que Moreno hizo un contrato con Urbecorp, empresa que según Leguía está vinculada a Gremco y que “estaba viendo el vender el Lolo Fernández, incluso ya cobraron casi 600 mil soles. Según un peritaje, Gremco le debe 8 millones de dólares a la ‘U’ por el Monumental. Ya cobraron. Indecopi nunca lo tuvo en consideración”.

Sin embargo, sobre los pagos adelantados de su administración días antes de la última junta y sobre un contrato que tienen con el Estudio Leguía, se excusó: “Son temas confidenciales que se explica a la Junta de Acreedores. Son acuerdos de trabajo y hay un trabajo tributario”, indicó.

En tanto, fuentes de la Sunat señalan que se pidió cambiar el plan de reestructuración para modificar los plazos en setiembre del año pasado en Junta de Acreedores, pero Gremco votó en contra. También que han impugnado la junta del 14 de febrero y esto todavía no lo resuelve Indecopi.

La respuesta de Moreno

Por otro lado, Carlos Moreno señaló a La República sobre el cambio de administración, que el 14 de febrero en Junta de Acreedores se decidió remover a “Solución y Desarrollo y nombrarme como administrador. Esta situación se encuentra reconocida por la autoridad concursal toda vez que la ley dispone que los acuerdos de Junta de Acreedores surten efectos de manera inmediata”.

Sobre la posibilidad de que se tenga que vender activos, manifiesta que “el Plan de Reestructuración contempla, como primera alternativa, que el pago de la deuda concursal se haga mediante los flujos de ingresos que genere el alquiler, concesión o contrato similar, que no implique transferencia de propiedad, de los activos inmobiliarios del club (Campomar, Lolo Fernández y estadio Monumental). La posibilidad de venta de algún activo inmobiliario solo se daría si es que no se consiguen los flujos de dinero suficientes para pagar la deuda concursal mediante las modalidades señaladas”. Ha señalado también que van a pedir la ampliación del plazo del Plan de Reestructuración.

Sobre la gestión de Solución y Desarrollo considera que “ha sido muy mala tanto entre el 2015 y 2016, así como entre los meses de setiembre (2019) y febrero (2020), si tomamos en cuenta que fueron incapaces de elaborar un Plan de Reestructuración o siquiera continuar con la ejecución del que encontraron aprobado. Y en la parte de gestión corriente, la irresponsabilidad y falta de profesionalismo, lo cual esperamos que quede en evidencia con la fiscalización que viene llevando Indecopi”.

Por otro lado, Moreno asegura que la deuda corriente disminuyó a 8 millones “mediante la implementación de manuales y procedimientos que permitieron tomar mejores decisiones y ser más eficientes en el gasto, además de haber podido incrementar significativamente los ingresos luego de recuperar la confianza de las marcas”, y sobre la auditoría sobre Solución y Desarrollo que señala que la deuda corriente creció hasta 40 millones de soles, “si es que existe debe ser tan “chicha” como la pericia que dicen tener respecto a la deuda de la empresa Gremco con la ‘U’”.

Sobre si Urbecorp es una empresa vinculada a Gremco, dice que “no lo es. Ni sus socios o representante legal tienen participación alguna en Gremco o viceversa”. Por otro lado, señaló “que la deuda tributaria se reduzca entre S/ 25 y S/ 30 millones aproximadamente por una acción popular, que sí se ha aplicado a otros clubes pero no a la ‘U’”.

Cifras

2016 ingresó la administración de Carlos Moreno. Estuvo hasta setiembre del 2019.

2012 empezó el proceso concursal en el que está inmerso Universitario.

Problemas con el fideicomiso

El 29 de febrero, la administración de Raúl Leguía emitió un comunicado donde señalaba que “Carlos Moreno en complicidad con Coril insisten en realizar acciones contrarias a los intereses del club. Retienen e impiden pagos que podría tener consecuencias deportivas”. En tanto, Carlos Moreno señaló por una misiva que “el poco dinero dejado ha sido utilizado para pagar a proveedores del partido con Vallejo, pagos de salario y la FPF”. Además, dijo que sobrevaloraban costos.