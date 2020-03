Monterrey vs Juárez EN VIVO: hora, fecha y canales para ver el duelo

Monterrey vs Juárez [TV Azteca EN VIVO] | La semifinal de la Liga MX enfrentará al Monterrey contra el Juárez en el estadio Olímpico Benito Juárez. La transmisión del partido por Internet podrás seguirlo minuto a minuto en La República Deportes.

Los ‘rayados’ quieren sacarle lustre al título que obtuvieron en el Clausura 2019 y para lograrlo tendrán que superar al sorprendente Juárez que busca la gloria en la Copa MX.

El equipo del ‘Sr. Barriga’ llega a la semifinal en medio de la incertidumbre producto de los rumores que apuntarían a la salida de Marcelo Barovero del club regiomontano a final de la temporada. Además, se presume que el hijo del entrenador, Shayr Mohamed, podría debutar en el equipo rayado.

PUEDES VER Conoce al nuevo líder de la tabla general de posiciones de la Liga MX 2020, tras la jornada 8 del Torneo Clausura

Juárez, por su parte, busca hacer historia en un torneo que le ha sido esquivo durante toda su historia, incluso llegando a la final en la edición del Clausura 2019 contra el América pero cayendo por la mínima diferencia.

Uno de los principales responsables de este aguerrido Juárez es el entrenador Gabriel Caballero, quien indicó que no sienten la misma presión de otros años. “Yo creo que son dos momentos diferentes. En el Ascenso llegamos hasta la final con la diferencia del torneo, recibíamos todos de local y nos daban esa facilidad de estar de local y eso se vivió con mucha alegría en la ciudad. Ahora que el equipo está en Primera División, no hay presión, más que la que nosotros queremos ponernos” sentenció.

Monterrey vs Juárez ONLINE: Alineaciones CONFIRMADAS

Rayados: M. Barovero, C. Montes, J. Medina, M. Layún, J. Basanta, J. Gallardo, C. Ortíz, C. Rodríguez, M.Meza, R. Funes Mori, D. Pabón.

Juárez: I. Vázquez Mellado, I. Jiménez, B. Romo, M. Olivera, V. Velázquez, J. Intriago, M. Rabuñal, J. Esquivel, M. Fernández, Á. Sagal, D. Lezcano.

Monterrey vs Juárez ONLINE: horarios por Torneo Clausura 2020 Copa MX

- Equipo A vs Equipo B EN VIVO en México 9:00 p.m. | Canales de TV

- Equipo A vs Equipo B EN VIVO en Perú 10:00 p.m.

- Equipo A vs Equipo B EN VIVO en Ecuador 10:00 p.m.

- Equipo A vs Equipo B EN VIVO en Colombia 10:00 p.m.

- Equipo A vs Equipo B EN VIVO en Bolivia 9:00 p.m.

- Equipo A vs Equipo B EN VIVO en Venezuela 9:00 p.m.

- Equipo A vs Equipo B EN VIVO en Argentina 12:00 p.m.

- Equipo A vs Equipo B EN VIVO en Chile 11:00 p.m.

- Equipo A vs Equipo B EN VIVO en Paraguay 10:00 p.m.

- Equipo A vs Equipo B EN VIVO en Uruguay 10:00 p.m.

- Equipo A vs Equipo B EN VIVO en Brasil 9:00 p.m.

- Equipo A vs Equipo B EN VIVO en España 4:00 a.m.

Monterrey vs Juárez ONLINE: canales para ver Copa MX

- Ver Equipo A vs Equipo B EN VIVO México: ESPN2 Norte, Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte, AYM Sports, TUDN, TUDN En Vivo

- Ver Equipo A vs Equipo B EN VIVO Estados Unidos: Foxsports.com, TUDN en Vivo, ESPN Deportes+, ESPN Deportes, TUDN USA, FOX Deportes

- Ver Equipo A vs Equipo B EN VIVO Perú: FoxSports 2

- Ver Equipo A vs Equipo B EN VIVO España: ESPN