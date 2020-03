En el mercado televisivo de Sudamérica se gestó una fusión que agradó a gran parte de consumidores de eventos deportivos, en especial a los amantes del fútbol. ESPN y Fox Sports ahora trabajan de la mano, esto a raíz de que Disney, dueño de la primera cadena en mención, adquirió los derechos de la segunda.

Teniendo en cuenta este dato, los cambios más notorios se iban percibir en la Copa Libertadores 2020. La programación semanal reveló que ambas cadenas se repartieron de manera equitativa los partidos. Entonces, según lo publicado días previos, el América de Cali vs. Gremio y el Defensa y Justicia vs. Santos iban a salir por la señal de ESPN. Sin embargo, el último martes, estas transmisiones no se llegaron a captar vía Movistar TV, pero sí en DirecTV.

Copa Libertadores 2020: usuarios no pudieron ver partidos en ESPN de Movistar TV.

Varios seguidores que contaban con el paquete de Movistar TV y querían seguir los cotejos de la Copa Libertadores expresaron su malestar en Twitter.

“¿Tienes el operador Movistar? Están reportando desde varios países que en Movistar no se está emitiendo. Es porque el operador está con la señal de ESPN para Chile”, se puede leer.

“Movistar no está pasando nada. DirecTV SÍ”, “la señal de ESPN que está transmitiendo la Copa Libertadores es la disponible por DirecTV, no la de Movistar. En estos momentos el Defensa y Justicia vs. Santos va por ESPN, pero solo se ve por DirecTV. Cuidado con sorpresas el jueves”, fueron algunas de las quejas que invadieron el ciberespacio.

La señal internacional de ESPN, que Movistar repite en la región andina (Perú-Ecuador-Colombia), es la que se produce para Chile, país en el que ESPN no transmite Libertadores, sino Fox Sports.

Copa Libertadores en ESPN

La República se logró comunicar con un representante de la Corporativa de Telefónica y se manifestó que hubo un retraso en la comunicación para hacer el cambio de señal, pero, desde hoy, –miércoles 4 de marzo- se transmitirán los partidos de Copa Libertadores de ESPN en Movistar, con total normalidad.

