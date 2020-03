La Primera División de la Liga de Chile llevó a cabo este fin de semana una nueva jornada con vibrantes partidos. Conquimbo y La Serena se vieron las caras el pasado domingo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y fue escenario de una de las peores faltas vistas en el fútbol mundial.

Y es que el portero del conjunto local, Matías Cano, no midió sus actos y entró con total vehemencia contra el estómago de Enzo Ruiz, delantero de la escuadra ‘granate’. Lo que llamó la atención fue que el guardameta alzó la pierna demasiado alto y parecía una patada de karate.

La espeluznante jugada se dio en el minuto 54 del segundo tiempo y el capitán de Deportes La Serena recibió un pase en profundidad de parte de uno de sus compañeros y fue a ganar la dividida. Sin embargo, quizás le quedó muy alto, pero no pensó que el arquero iba por la pelota de una manera tan violenta.

Cano es conocido por salir bastante afuera de su arco y sorprender a sus rivales. No obstante, nunca se le había visto cortar de esa forma; Ruíz quedó tendido en el campo luego de la brutal falta que podría tratarse de una técnica enseñada por el propio maestro de artes marciales, Bruce Lee.

Lo peor es que la jugada continuó porque el capitán de Coquimbo no pudo desviar la trayectoria del balón y Olego, que estaba cerca al arco, empujó la redonda y anotó para su equipo. Ruiz seguía retorciéndose de dolor sobre el césped, pero el árbitro del partido solo le sacó la tarjeta amarilla ante la sorpresa del plantel visitante.

El mismo cano dijo en CDF que merecía la expulsión y habló sobre el VAR y también criticó a La Serena: "Con la tecnología de hoy, si hubiese sido para roja, me hubieran echado. Es un clásico y hay que morir. Me tocó equivocarme, pero por suerte el ídolo acá (Pinilla) me salvó. No hubiese podido dormir si empatábamos así”.