A pesar de que en la Liga 1 Universitario está peleando los primeros lugares del torneo, su partido más difícil lo atraviesa fuera de la cancha. Un nuevo capítulo se viene escribiendo del proceso concursal del cuadro merengue, en el que está inmerso desde el 2012, cuando un decreto de urgencia del gobierno, que luego fue convertido por el Congreso en la Ley N° 1015 para la reestructuración económica y apoyo a la actividad deportiva del fútbol, aparecía como salvación para clubes inmersos en problemas institucionales, ya que impedía la liquidación de los clubes.

Han pasado casi 8 años y todavía no se le ha empezado a pagar a ninguno de los acreedores, a comparación de los otros clubes –Alianza Lima, Sport Boys, Cienciano y Melgar- que han tenido resultados más exitosos, algunos ya con números en azul y reduciendo el pasivo. Sin embargo, la complejidad del caso de Universitario ha hecho que los hinchas sigan preocupados, sumado al hecho de que según cifras dadas por las mismas administraciones, estas no han sido solución para el tema económico ya que incluso se ha creado una deuda corriente que bordearía los 40 millones de soles –según un informe presentado por la última administración–, aparte de la que ya existe de 383 millones de soles que es el total de la deuda –aunque se pagarían cerca de 200 millones más luego de que en febrero del 2017 se aprobara el plan de reestructuración propuesto por Carlos Moreno que le sumaba al pasivo un interés de 7% anual por los años que no se avanzó durante este proceso concursal–.

El 14 de febrero pasado, en Junta de Acreedores, Gremco designó a Carlos Moreno nuevamente como administrador luego de que Indecopi volviera a nombrar a la constructora como acreedor mayoritario, ya que en diciembre del año pasado, la Quinta Sala de la Corte Superior declaró infundado el pedido de Sunat de nulidad de resolución administrativa sobre parte de la deuda del club con Gremco. El ente recaudador había obtenido una medida cautelar del 24 Juzgado Contencioso Administrativo en abril del año pasado, con lo que se suspendía dicha resolución, pero la Quinta Sala decidió dar marcha atrás con esa decisión.

Todavía no se hace la transferencia de poderes, mientras sigue la disputa entre los dos bandos que se mandan acusaciones entre ellos. Según un comunicado emitido por Carlos Moreno, Solución y Desarrollo de Raúl Leguía debía entregar toda la documentación en tres días, pero este último ha mandado una carta a Moreno señalando que él no cuenta con “el acta de nombramiento debidamente certificada por Indecopi ni tampoco su designación inscrita en la partida del club, por lo que no tiene facultades de representar al club”.

Por su parte, Moreno, que en cuestión de días debería asumir las riendas del club, indica en el mismo documento que los montos que Solución y Desarrollo paga a los proveedores se encuentra sobrevalorado a través de un comunicado emitido.

Cabe recordar que en la transferencia de Moreno a Leguía del año pasado fue luego de dos meses. La Junta de Acreedores fue en julio y todo el proceso se completó en setiembre. Igual ocurrió cuando Leguía le debía dar el poder a Moreno, ya que se demoraron más de dos meses.

Sin embargo, ambas partes están de acuerdo con que no se vendan los activos, aunque para ello deberán modificar el plan de reestructuración, ya que han pasado tres años desde su aprobación cuando ya estaban en el régimen ordinario –ya no concursal especial– y cualquier acreedor podría pedir que se inicie el proceso de liquidación por incumplir el plan y se podrían vender los activos. Todavía no se ha logrado el cambio de zonificación de Campo Mar, lo que puede ser considerado causal para que uno de los acreedores inicie este proceso. La sede de playa sería la primera que se pondría a la venta.

Según el artículo 67.4 de la Ley General del Sistema Concursal “el incumplimiento de los términos o condiciones establecidos en el Plan determina la declaración de disolución y liquidación del deudor por parte de la Comisión, siempre que tal declaración haya sido solicitada por un acreedor a la autoridad concursal”. Si ocurre, este pedido será evaluado por la Comisión de Procedimientos Concursales.

En medio de este proceso, Indecopi decidió hacer un megaoperativo en 26 locales de empresas vinculadas al procedimiento concursal del club, que “tiene por objetivo recabar información que podría estar relacionada a presuntas infracciones a la Ley General del Sistema Concursal”, según señala su comunicado. La investigación está a cargo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización “debido a la complejidad de los hechos que se vienen denunciando en este procedimiento”. Se ha obtenido información contractual, financiera, societaria y contable que viene siendo evaluada.

Indecopi aclara

Hay dos Juntas de Acreedores en un futuro cercano: la primera será el 17 y el 20 de marzo pedida por Sunat, donde también habrá un informe sobre su gestión y una auditoría realizada al período de Carlos Moreno, además del pedido de modificación del plan de reestructuración. La otra fue solicitada por Gremco el 18 de febrero y serían el 1 y 6 de abril donde se verá la modificación del plan. Ambas han sido confirmadas por Indecopi.

Por otro lado, consultado dicho ente sobre si se podría suspender el proceso concursal, fue cauto. “Se podría constituir como un adelanto de opinión, lo cual podría entorpecer el proceso concursal. De ser el caso, en su momento la CCO (Comisión de Procedimientos Concursales) se pronunciará oficialmente a través de una resolución al respecto”.

Sobre el megaoperativo que hizo Indecopi a 26 empresas vinculadas al procedimiento concursal del club para recabar información por presuntas infracciones a la Ley del Sistema Concursal, señalaron:

“La investigación que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) ha iniciado lo ha hecho por encargo de la CCO en base a dos documentos: un informe de la Secretaría Técnica de Fiscalización de Procedimientos Concursales (FCO) y una resolución de la misma CCO. Ambos documentos recogen los hechos que sustentaron la encargatura para proceder a la fiscalización. Asimismo, las sanciones que la CCO podría imponer se circunscriben a que en el marco de Procedimientos Administrativos Sancionadores se encuentre responsabilidad por conductas tipificadas en la Ley concursal como infracciones administrativas”.

En tanto, si es que se deberían recalcular las deudas con los acreedores, señalan que “la CCO tiene en trámite una solicitud de reducción de créditos presentada por el Club Universitario y se encuentra en evaluación”. Sobre el pasivo con Gremco y el reconocimiento de intereses aclararon que “en el año 2016 la CCO reconoció los intereses derivados del capital reconocido a Gremco en el año 2012, el cual se sustenta en un laudo arbitral (que tiene calidad de sentencia Judicial)”.

Por otro lado, consultados por La República sobre si Carlos Moreno ya debería ejercer como administrador del club, señalaron que “la CCO (Comisión de Procedimientos Concursales) se encuentra evaluando este tema”.

La posición de los socios

Raúl Domínguez, representante de los socios de Universitario, señala que “el megaoperativo que viene desarrollando Indecopi lo venimos pidiendo desde el 2016 mediante muchas cartas, hemos tocado tantas puertas, el Congreso también mandó cartas para tener información, aparte de las marchas de los socios e hinchas. Nosotros vemos muchas irregularidades en el proceso concursal y una de ellas es una deuda que no se dejó de honrar, como es la del estadio Monumental. Se deben revisar las deudas y se debe suspender el proceso concursal hasta que no resuelvan. Tienen que revisar toda la documentación, si hay temas ilegales. No es que no se quiera pagar la deuda sino la que realmente es”.

Por otro lado, ante la posibilidad de que se pase a una “venta de activos sería una mala noticia para el club. No se deberían desprender del Lolo Fernández ni Campo Mar. Pedimos que se haga una auditoría forense desde el 2000 hasta ahora para determinar la deuda del club”. Este partido en el proceso concursal todavía no acaba.

30 mil entradas vendidas para el clásico del domingo

En medio de todos los problemas institucionales, el comando técnico y el plantel buscan concentrarse en el partido de este domingo ante Alianza Lima en el estadio Monumental. Ya se han vendido más de 30 mil entradas. Las tribunas Sur y Norte ya se encuentran agotadas. El duelo será solo con hinchada local por medidas de seguridad. Oriente cuesta 70 soles, mientras que occidente 100.

Por su parte, el técnico Gregorio Pérez señaló que tratarán de que el volante colombiano Donald Millán se ponga a punto en el aspecto físico. “Ahora que no participamos en la Libertadores, tenemos toda la semana para trabajar y lo profundizaremos con Millán. Es un jugador importante, tiene gran categoría, pero está padeciendo esa falta de trabajo de inicio de pretemporada”, manifestó el estratega uruguayo.

Sabía que...

Antecedentes. Universitario ha tenido la administración concursal de Right Business (Rocío Chávez y Ayar López), Fernando Bravo de Rueda, Solución y Desarrollo (Raúl Leguía) y Carlos Moreno (en una primera etapa como Consultoría de Finanzas Corporativas).

Las cifras

66,6% de los votos se necesita para modificar el plan reestructuración.

195 millones de soles es la deuda con Gremco.

155 millones es la deuda con Sunat.