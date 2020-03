El partido Valencia vs. Atalanta de este martes 10 de marzo, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se jugará a puertas cerradas para prevenir la expansión del coronavirus, anunció Salvador Illa, ministro español de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

“El Ministerio de Sanidad, con el acuerdo de las federaciones deportivas y de las comunidades, ha establecido que todos los partidos de ‘competiciones profesionales’ en los que ‘se espere una alta presencia de aficionados’ de las ‘zonas de riesgo’ del planeta, empezando por las del norte de Italia, se jugarán a puerta cerrada”, se lee en el artículo que publicó El Diario Montañés.

Recordemos que en el duelo de ida, jugado en Italia, Atalanta hizo respetar la casa y apabulló al Valencia CF con un contundente 4-1 gracias a los goles de Hans Hateboer (16′ y 62′), Josip Iličić (42′) y Remo Freuler (57′); Denís Chéryshev (66′) descontó para el elenco español.

La Champions League no es el único perjudicado por el coronavirus

Otro encuentro que se jugará a puertas cerradas, el jueves 19 de este mes, es el Getafe vs. Inter de Milán, en la ida de los octavos de final de la Europa League. El motivo, dijo el ministro, es evitar una “alta presencia de aficionados” provenientes de una zona de riesgo, en este caso el norte de Italia.

A diferencia del Valencia vs. Atalanta y Getafe vs. Inter, esta medida no se ejecutará en el Barcelona vs. Nápoli (Champions League) y Sevilla vs. Roma (Europa League). “Es una medida congruente con lo que han dictado las autoridades competentes de aquellos países que tienen zonas de riesgo. No se entendería que allí se disputen estas competiciones a puerta cerrada y que en nuestro país se desplacen contingentes de aficiones de esos países”, resaltó Salvador Illa.