El actual líder del Torneo Apertura 2020 no es ni los blanquiazules, ni los cremas. Mucho menos los celestes. Todo lo contrario, es equipo huanuqueño que ha sorprendido a más de uno. Alianza Universidad se mantiene en el primer lugar tras hacer 15 puntos de 15 posibles.

Sin embargo, salvo los partidos que ha tenido que jugar de visita, los que ejercen de local no son transmitidos por el Consorcio. Ante este complicado panorama, el presidente del club, Fernando Corcino, recalcó el porqué no llegó a firmar un acuerdo con la encargada de pasar la Liga 1 Movistar.

“El año pasado no aceptamos porque consideramos que el monto ofrecido por el Consorcio fue muy bajo; además, nuestra programación era complicada para nuestros intereses y a otros equipos les dieron mejor dinero”, empezó el presidente de Alianza Universidad.

Si bien considera que para esta temporada le ofrecieron un mejor monto económico, todo lo avanzado se cayó. “La oferta económica mejoró y prácticamente hubo acuerdo, solo faltaba la firma, pero de un momento a otro se cayó todo lo avanzado”.

“Acá las negociaciones se hicieron a través de la Federación, pero no tenemos muy claro por qué se cayó todo, ya que incluso el Consorcio iba a realizar los trabajos en el estadio para sus transmisiones. No sé realmente qué pasó, simplemente nos comunicaron que el tema no iba más”, expresó para Radio Ovación.

Con respecto al primer lugar del Torneo Apertura, Fernando Corcino considera que no los va a marear. “No hemos ganado absolutamente nada. Esperamos que nos siga yendo bien en el campeonato porque nos hemos trazado clasificar a un torneo internacional”, finalizó.

