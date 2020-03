Alianza Lima está por debutar en la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay; no obstante, los íntimos no pasan por su mejor momento futbolístico. Pablo Bengoechea y su comando técnico todavía no encuentran la fórmula ganadora.

Alianza Lima solo ha ganado dos partidos de cinco disputados. Los blanquiazules cayeron en otras dos ocasiones y sumaron un punto de visita. Pablo Bengoechea tiene el duro reto de enfrentarse ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, cuyo presente tampoco es auspicioso.

Por otro lado, Alianza Lima presentó los números de los dorsales de los jugadores del club blanquiazul para disputar la Copa Libertadores, donde resaltan sorpresas como quién heredó la '7′ de Jean Deza y el partícula número de Francisco Duclós.

Alianza Lima: dorsales para la Copa Libertadores

Arqueros

Leao Butrón 1

Franco Saravia 19

Steven Rivadeneyra 24

Ítalo Espinoza 27

Defensores

Aldair Salazar 2

Rubert Quijada 3

Anthony Rosell 4

Alberto Rodríguez 5

Carlos Beltrán 13

Francisco Duclós 14

Joao Montoya 26

Dylan Caro 29

Kluiverth Aguilar 30

Volantes

Carlos Ascues 6

Jeremy Escate 7

Luis Aguiar 8

Joazhiño Arroé 10

Alexi Gómez 12

Kevin Ferreyra 15

Rinaldo Cruzado 18

Aldair Fuentes 20

Josepmir Ballón 21

Oswaldo Valenzuela 23

Oslimg Mora 25

Miguel Cornejo 28

Delanteros

Adrián Balboa 9

Beto da Silva 11

Gonzalo Sánchez 16

Cristian Zúñiga 17

Federico Rodríguez 22

Alianza Lima: posible alineación para la Copa Libertadores

Alianza Lima saldría ante Nacional con Leao Butrón en el arco; Aldair Salazar, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada y Alexi Gómez en la defensa; Carlos Ascues, Josepmir Ballón y Aldair Fuentes en el mediocampo; Luis Aguiar y Joazinho Arroé en la ofensiva; y Adrián Balboa en punta.