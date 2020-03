Sporting Cristal vs. César Vallejo ha sido uno de los partidos más importantes de la fecha 5 de la Liga 1 del fútbol peruano. Los equipos dirigidos por Chemo del Solar y Roberto Mosquera igualaron por un tanto en el estadio Mansiche.

Chemo del Solar, técnico de César Vallejo, no se sintió conforme con el arbitraje, pues no dudó en salir a despotricar en la conferencia de prensa contra el criterio de algunos jueces en la Liga 1 del fútbol peruano.

“Es más fácil cobrarle en contra al César Vallejo que a los grandes. Eso lo he vivido, me ha tocado entrenar a la Vallejo, a la Universidad San Martín y me ha tocado sufrir en algunos momentos arbitrajes complicados”, aseguró Chemo del Solar tras empatar 1-1 ante Sporting Cristal en el estadio Mansiche por la Liga 1 del fútbol peruano.

“Yo no digo que lo hagan con mala intención, pero probablemente el equipo que tiene historia como Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal, a la hora de decidir el árbitro se lo piensa más, es la sensación que me da a mí”, aseveró el técnico de César Vallejo, que marcha en la posición 13 son solo seis unidades.

Del otro lado, Sporting Cristal se encuentra dos posiciones atrás con una unidad menos y solo una victoria en cinco partidos disputados. No obstante, este ha sido el primer encuentro de Roberto Mosquera en la dirección técnica del equipo celeste.

En la fecha 6 de la Liga 1 del fútbol peruano, Sporting Cristal enfrentará en el estadio Alberto Gallardo a FC Carlos Stein, mientras que Universidad César Vallejo tendrá que enfrentar en la altura a Cusco FC.