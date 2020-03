Lapidan a Lionel Messi por su actuación en el Clásico: “Parece un exjugador” [VIDEO]

El Barcelona perdió 2-0 ante el Real Madrid en el Clásico español y todas las miradas estuvieron puestas en Lionel Messi. El capitán azulgrana, que venía de anotar un póker la pasada jornada frente al Eibar, no vio la red del Santiago Bernabéu y se ha ganado duras críticas de la afición y exjugadores.

Uno de ellos ha sido su compatriota Hugo Orlando Gatti quien no tuvo piedad y lapidó a Lionel Messi en el programa español El Chiringuito. El ‘Loco Gatti’, considerado uno de los mejores porteros en la historia del fútbol argentino, también opinó sobre las ocasiones en las que falló ‘Lio’.

“Ganó bien el Madrid y se acabó. El Barcelona estaba mal en la cancha y el Madrid no. Messi es el mejor del mundo, pero cuando tiene que aparecer en un partido grande no aparece. Y a mí me duele decir esto porque es argentino y porque lo quiero. Cuando Messi parece un veterano, también dilo, campeón. Parece un exjugador de fútbol últimamente, pero como es Messi, le sobra, porque acá se marca liviano, pero hoy es un exjugador de fútbol, así concreto”, dijo Gatti.

“Ha perdido velocidad en el mano a mano, está vencido mentalmente, su cara es triste normalmente; pero está más triste, no contagia nada. Va perdiendo 2-0, si gana, gana la Liga; grita, algo”, continuó. “Como es él, es un exjugador. No está, la pelota que le quedó, que le tapa Courtois, en otro momento hace pim y entra. Se apuró porque está inseguro”, concluyó.

Lionel Messi, con 43 ‘clásicos’, superó en el Santiago Bernabéu a Xavi Hernández (42) como jugador del Barcelona con más partidos oficiales disputados frente al Real Madrid. Los 43 ‘clásicos’ del capitán culé se resumen en 27 de Liga, 8 de Copa del Rey, 6 de Supercopa de España y 2 de Champions League.