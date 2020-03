El calvario que vive Edson Álvarez en Holanda conduce a su salida del Ajax

Edson Álvarez, defensor central de 22 años canterano del América, es actual jugador del Ajax de Ámsterdam; sin embargo, el mexicano estaría buscando la puerta de salida ante su poca participación en el equipo dirigido por Erik ten Tag.

Según la información publicada por De Telegraaf, el Tottenham de José Mourinho y LA Galaxy de ‘Chicharito’ Hernández preguntaron por los servicios del futbolista azteca en el pasado mercado invernal. Pero, la respuesta fue negativa desde tierras holandesas.

Durante la temporada 2019/2020, Álvarez acumula un total de mil 261 minutos de juego que equivalen a un promedio de 14 partidos de los más de 30 que ha disputado el Ajax. Asimismo, solo en este 2020, el oriundo de México suma 337 minutos en campo; un cotejo de la Eredivisie, dos de Copa y uno de Europa League.

En el pasado periodo de transferencias de Europa, el medio holandés señala que Edson Álvarez estuvo interesado en cualquier opción de traspaso a otro club. A pesar de que llegaron propuestas interesantes de Tottenham de la Premier League y LA Galaxy de la MLS, el Ajax decidió rechazar ambas ofertas por el mexicano, quien pensó que tendría más minutos de juego.

No solo son los pocos minutos de juego que suma el exjugador del América de México, sino que el problema personal que tiene que afrontar el mexicano también le afecta. El futbolista, debido a las leyes de Holanda, no puede convivir con su esposa e hijos, situación que le resta posibilidades de quedarse en Ámsterdam.

“La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia. Pero ahora abro la puerta de una casa oscura”, dijo el defensor en entrevista para De Telegraaf.