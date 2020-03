Copa Libertadores 2020: duelos de las marcas deportivas en la fase de grupos [FOTOS]

A un día del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, los hinchas se muestran ansiosos por ver a sus clubes como protagonistas de Sudamérica. Sin embargo, la batalla no solo estará en el enfrentamiento de once contra once, las marcas deportivas también juegan un papel aparte.

En total son 32 equipos los que participarán en esta nueva edición de la Copa Libertadores, de los cuales el sello alemán Adidas y la inglesa Umbro vestirán a la mayor cantidad de equipos (6 por cada lado). Escuadras como Flamengo (vigente campeón), River Plate (subcampeón), y los históricos Boca Juniors e Internacional llevarán en sus colores la firma de las tres líneas.

Por su lado, el diseño del doble diamante vestirá a planteles como Santos de Brasil, Colo-Colo, Gremio, Nacional de Uruguay y el América de Cali.

Un escalón más abajo está la marca italiana Puma, que trabaja con cuatro clubes: Independiente de Medellín, LDU Quito, Palmeiras y Peñarol.

Luego tres marcas verán sus logos en al menos dos combinados en al Copa Libertadores 2020. La firma ecuatoriana Marathon será representada por Barcelona SC e Independiente del Valle, la española Joma implementará al Bolívar y Tigre, y la paraguaya Saltarín Rojo irá de la mano con Guaraní y Libertad.

Los 10 equipos restantes del campeonato representarán únicamente a la marca deportiva que los viste. Estos son los casos de Alianza Lima (Nike), Universidad Católica (Under Armour), Racing Club (Kappa), Junior de Barranquilla (New Balance), y sellos pocos conocidos como Ulter (Estudiantes de Mérida), Baldo’s (Delfín SC), 4KM (Jorge Wilstermann), RS Performance (Caracas FC), Sport Lyon (Defensa y Justicia) y New Athletic (Binacional).