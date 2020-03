Jean Deza ya tiene ofertas del extranjero en caso rescinda contrato con Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima y Jean Deza parecen llegar a un punto límite donde ninguna de las partes está feliz. El Fondo Blanquiazul vería la forma de desvincularse del jugador. Del otro lado, el futbolista de 26 años ya sabe que tiene ofertas del extranjero.

Pablo Bengoechea se cansó de las indisciplinas de Jean Deza y decidió que no forme parte de la lista de jugadores de la Copa Libertadores. El ‘Ratón’ tampoco será tomado en cuenta en la Liga 1 del fútbol peruano.

El periodista Gustavo Peralta aseguró que “Jean Deza tiene ofertas de China y Arabia. Las analiza seriamente debido a su mal presente en Alianza Lima y no está considerado en la lista de 30 en la Copa Libertadores”.

“Deza sí había empezado la semana con posibilidades de estar. Nosotros decimos siempre que el futbolista que llama la atención por lo que no hace en la cancha no nos gusta y si perjudica la imagen de la institución nos gusta menos”, dijo Bengoechea.

“Creo que sí ha dañado la imagen y no se ha portado bien. El martes estábamos a tres días de jugar el partido. Ya ha pasado anteriormente que hay futbolistas que no han sido tomados en cuenta porque no hacen las cosas bien, solo que no salen en la televisión, pero nosotros nos enteramos todo”, aseveró Bengoechea sobre Jean Deza.

De acuerdo a Líbero, Alianza Lima no contempló en el contrato de Jean Deza una clausula de rescisión a costo cero por conductas antideportivas. Por esta razón, el ‘Ratón’ pretendería recibir al menos 300 000 dólares por su salida del club ‘blanquiazul’.