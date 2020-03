Ignacio Huguenet anota el 1-0 de Sport Boys ante Universitario en el Callao [VIDEO]

Universitario y Sport Boys se enfrentan esta tarde en el estadio Miguel Grau del Callao, en un partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2020. El conjunto ‘Rosado’ abrió el marcador a los ocho minutos del primer tiempo gracias a Ignacio Huguenet.

El delantero argentino, ex jugador de Newell’s Old Boys, fue uno de los fichajes que hizo el cuadro ‘rosado’ en este mercado de pases y no había podido anotar hasta la fecha. Hoy convirtió su primera anotación con la camiseta porteña en su segundo encuentro como titular.

En la jugada previa al gol, Armando Alfegeme cabeceó mal en el saque de meta de Medina y Luis 'Cachito' Ramírez recuperó la pelota y el Sport Boys inició el contragolpe. Hansell Riojas abrió hacia la derecha para Manuel Tejada, que desbordó por la manda y mandó un centro al área de Universitario.

Universitario vs. Sport Boys: Así fue el gol de Ignacio Huguenet

Ignacio Huguenet estaba siendo marcado por Brayan Velarde, pero se movió bien y lo engañó. De esta manera, saltó y se mandó con un cabezazo que Josém Carvallo, por más que se estiró, no pudo atajar su tiro e hizo delirar a toda la afición chalaca, que explotaron en alegría en las tribunas.

Ampliaremos en breve…