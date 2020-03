Perder el invicto en casa ha sido un duro golpe para el equipo de Gregorio Pérez, quien intenta mantener a su equipo al margen de los problemas administrativos en los que está inmerso el club. Luego de tres victorias al hilo, los cremas saborearon el polvo de la derrota por primera vez en lo que va de la Liga 1 la fecha pasada ante Vallejo, por ello saldrán hoy al campo del Miguel Grau del Callao con la consigna de recuperar los tres puntos, que perdieron de local, ante Sport Boys.

Las estadísticas y la actualidad de la ‘Misilera’ confirman que no será una tarea nada fácil, pues el cuadro de Marcelo Vivas llega con el ánimo al tope luego de haberle dado la vuelta al marcador (2-0) y vencer (3-2) a Atlético Grau. Sin embargo, este no es el único aspecto que debe preocupar a la ‘U’, ya que las estadísticas no son nada alentadoras para los merengues.

Los cremas no celebran en el Callao desde hace diez años, pues la última vez fue en el 2010. En aquella oportunidad, los dirigidos por José ‘Chemo’ del Solar vencieron 2-1 con un doblete de Luis ‘Cachito’ Ramírez, quien hoy defiende la rosada. El descuento lo hizo Michael Guevara.

Por lo pronto, el once de ambos equipos está confirmado. Vivas saldrá al campo con Medina, Tejada, Paolo, Riojas, Ortiz, Oncoy, Uribe o Balbín, Ramírez, Chávez, Villagra, Huguenet. Penco y Bulos fueron descartados por lesión y porque aún no llega su pase, respectivamente. Mientras, la ‘U’ jugará con Carvallo, Corzo, Velarde, Quina, Santillán, Alfageme, Guarderas, Millán, Quintero, Urruti y Dos Santos.