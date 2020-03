Real Madrid vs Barcelona: ¿Toni Kroos y Jordi Alba serán titulares en el clásico español?

Real Madrid y Barcelona se enfrentan el día de hoy en una nueva edición del clásico español por la jornada 26 de LaLiga Santander. Los ‘merengues’ y ‘culés’ jugarán en el Santiago Bernabéu para decidir quién será el líder del campeonato.

Ambos equipos mandarán su mejor alineación que les permita asegurar los tres puntos, ya que una derrota de cualquiera de los dos podría marcar el rumbo definitivo para el final de LaLiga.

No obstante, hay ciertas dudas que los entrenadores han no han logrado resolver de cara al partido que comenzará en unas horas. Por el lado de Zinedine Zidane, el francés no ha confirmado si mandará de titular a Toni Kroos. Se sabe que el volante ya superó una pequeña lesión que arrastraba durante los últimos días. Incluso tuvo descanso a mitad ya que no jugó el partido de Champions League ante el Manchester City.

Los hinchas madridistas están a la expectativa ya que aún no saben cual será el destino de Kroos el día de hoy, hasta se habla de un conflicto con el DT y el jugador. Mientras que en la vereda del Barcelona, Quique Setién sabe que tiene una plantilla corta y las lesiones lo obligan a tener pocas variantes para armar su once titular.

PUEDES VER: Sub 23 de Juventus enfrentó a rival con coronavirus y luego entrenó con el primer equipo

El entrenador de los catalanes aún no está seguro si mandar de arranque al campo de juego al lateral izquierdo Jordi Alba, quién logró recuperarse a tiempo luego de una lesión que sufrió el fin de semana pasado. Su falta de continuidad ponen en duda si se encuentra listo o no para el clásico.

El partido empezará a las 3:00 p.m. (hora peruana) y a las 9:00 p.m. (hora española).