Hoy, el Real Madrid vs. Barcelona no solo será un enfrentamiento de once contra once. Si fragmentamos los planteles podremos encontrar duelos particulares que van desde la zona técnica, el arco y un mano a mano de goleadores.

Es así que veremos a un necesitado Zinedine Zidane (tres partidos sin ganar) y Quique Setién con pasado de conquistas del Santiago Bernabéu; la fiabilidad en la portería de Thibaut Courtois y Marc Ter Stegen; el liderazgo de Sergio Ramos y Gerard Piqué; el duelo en la medular entre Toni Kroos y Frenkie de Jong más el pulso de goleadores entre Karim Benzema y Lionel Messi, son cinco duelos del clásico.

Real Madrid vs. Barcelona: Zinedine Zidane - Quique Setién

Los dos están necesitados de un triunfo convincente en el clásico. Zidane en el centro de la crítica tras el desplome del Real Madrid. Después de salir derrotado en el duelo táctico ante el mejor estratega, Pep Guardiola, y sin encontrar soluciones a unos últimos minutos frente al Manchester City que pueden provocar la eliminación en la Champions League. La ausencia de Toni Kroos y no recurrir a él tras ponerse por delante en el marcador para tener el balón y dormir el partido es el principal reproche junto a la tardanza en los cambios o las pocas soluciones ofensivas a la falta de gol de Karim Benzema.

Al Barcelona solo le ganó en el Santiago Bernabéu en la Supercopa. En La Liga salió derrotado de los dos choques que dirigió. Para Setién es un partido que le puede encumbrar. En sus manos dar un golpe al pulso por el título y salir reforzado como técnico en el duelo más grande de su carrera. Ya conquistó la ‘Casa Blanca’ con el Betis, vencedor en sus dos últimas visitas, y sacó un empate con el modesto Las Palmas. Resultados que muestran que sabe como jugarle al Real Madrid y hacerle daño. Ahora tiene más arsenal para hacerlo en un duelo que estará marcado por una lucha por la posesión.

Real Madrid vs. Barcelona: Courtois - Ter Stegen

La reacción del Real Madrid que le impulsó al liderato en LaLiga Santander y a la conquista de la Supercopa de España nació desde la fuerza defensiva y la reaparición del mejor nivel de Thibaut Courtois. Se acostumbró el belga a dejar su puerta a cero y regalar salvadoras atajadas en sus intervenciones, que se fueron reduciendo ante el desplome que ha sufrido su equipo en febrero. Esto se ha visto reflejado en los últimos cuatro partidos en los que recibió seis goles.

El duelo de dos de los mejores porteros del mundo tendrá un papel importante para el resultado final. Por su parte, Marc-André ter Stegen llegó al clásico de diciembre en un extraño momento de duda tras varios fallos impropios de su habitual seguridad. Ahora lo hace habiendo sellado su portería en solo un partido de sus seis últimos, pero con buenas sensaciones y sintiéndose importante en los clásicos. En los tres últimos enfrentamientos ante el Real Madrid no recibió ni un gol.

Real Madrid vs. Barcelona: Sergio Ramos - Gerard Piqué

Son los referentes defensivos de los dos equipos, los líderes, los jugadores que llevan la voz de mando con muchos duelos de altos niveles sobre sus espaldas. Un dato no menor, estos futbolistas son los más odiados por el equipo rival por lo que representan. Sergio Ramos es el rey de los clásicos, el futbolista que más jugó en su historia que encara el número 44. Una cita siempre exigente para él por la tarea de marcar a Lionel Messi y las dificultades de frenar al argentino. El capitán ‘merengue’ le ha hecho cuatro goles al Barcelona, todos en La Liga y en su totalidad de cabeza.

Por su lado, Piqué llega a la cita tras un susto en Nápoles, se recuperó en la semana y está motivado para disputar el clásico español. Siempre dejó imágenes de máximo disfrute con las tres últimas conquistas que consiguió en el Santiago Bernabéu, donde se crece ante el ambiente en su contra. Le espera un marcaje difícil a Karim Benzema por el movimiento continuo del francés y la forma en la que abandona la zona del 9. Será su clásico 38, camino de superar a Andrés Iniesta y Xavi.

Real Madrid vs. Barcelona: Toni Kroos - De Jong

Algo ha dejado marcado a Kroos; la ausencia de minutos contra el City. La sorprendente decisión de Zidane provoca que el mediocampista alemán llegue más motivado aún al clásico español en una temporada en la que ha vuelto a su mejor nivel. Buscará mantener su precisión en el pase para lanzar los ataques madridistas en búsqueda del gol.

Si Kroos es la experiencia en la medular en el equipo blanco, Frenkie de Jong lo es en el elenco ‘azulgrana’ pese a su juventud. A sus 22 años disputará su segundo clásico en su regreso al Santiago Bernabéu donde dejó un recital con el Ajax el año pasado en la goleada que volteó la llave y eliminó al Real Madrid. Pedirá siempre el balón para trasladarlo con criterio y buscará las vías por donde dañar el planteamiento de Zidane.

Real Madrid vs. Barcelona: Karim Benzema - Lionel Messi

Se contraponen los momentos goleadores de los dos referentes ofensivos de Real Madrid y Barcelona. Benzema sufre una crisis profunda que acusa directamente su equipo; Messi, siempre influyente en el juego, recuperó de golpe la pegada marcando cuatro al Eibar en el último encuentro de La Liga. Las 18 conquistas del ’10′ lo pone lejos de los 13 goles del francés. El '9′ de la ‘Casa Blanca’ lleva sin marcar en sus cinco últimas apariciones. Un solo gol en nueve jornadas del torneo doméstico.

Benzema le marcó al Barcelona nueve tantos en 36 partidos. Más allá de todo lo que aporta con sus movimientos en ataque, siempre generando espacios y asociándose con calidad con sus compañeros al '9′ del Real Madrid se le mide por los goles. En la otra orilla y con un presente distinto está Messi, listo para estirar sus números de récord en los clásicos: máximo goleador de su historia con 26 goles en 42 partidos, quince de ellos en el Bernabéu, recinto deportivo que acostumbrado a sufrir con sus exhibiciones futbolísticas. El cuadro ‘culé’ depende más que nunca de su inspiración sin la figura en ataque del uruguayo Luis Suárez. (EFE)