Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: hora, fecha, canales, pronóstico y otros datos del clásico español

DirecTV EN VIVO | Real Madrid vs. Barcelona | VER EN VIVO LaLiga | Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Barcelona por la jornada 26 de la Liga Santander. El choque entre ambas escuadras se disputará a las 15:00 horas (Perú) y 21:00 horas (España) con transmisión para televisión de DirecTV, Movistar LaLiga y Mitele Plus.

¿En qué fecha es el partido Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

El Real Madrid vs. Barcelona se disputará este domingo 1 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. Este encuentro está programado para las 3:00 pm (Perú) y 9:00 pm (España). El conjunto ‘azulgrana’ es actual líder con 55 puntos, mientras que los ‘merengues’ le pisan los talones con 53 unidades.

¿A qué hora juega el Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

A continuación, te dejamos una lista de los canales que transmitirán EN DIRECTO el duelo Real Madrid vs. Barcelona. Debes saber que estos cuentan con los derechos televisivos.

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Argentina: 5:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Brasil: 5:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Colombia: 3:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Ecuador: 3:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Perú: 3:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en México: 2:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Uruguay: 5:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Estados Unidos (Texas): 3:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Paraguay: 5:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Chile: 5:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Bolivia: 4:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Venezuela: 4:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en España: 9:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Italia: 9:00 pm

- Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO en Alemania: 9:00 pm

Canal de transmisión del Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO

DirecTV será el encargado de llevar EN VIVO el Real Madrid vs. Barcelona en una nueva edición del clásico español.

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO vía DirecTV Sports.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brasil Fox Premium

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China iQiyi, PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

República Dominicana SportsMax 2, SportsMax App, Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Italia DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España Partidazo in Movistar

Reino Unido Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Radio EN VIVO: Real Madrid vs. Barcelona

Radio Barcelona, Radio Marca, serán algunas de las emisoras en las que podrás encontrar la transmisión EN DIRECTO del duelo Real Madrid vs. Barcelona.

Real Madris vs. Barcelona EN VIVO vía Radio Barcelona

Real Madris vs. Barcelona EN VIVO vía Radio Marca

Alineación posible del Real Madrid

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Isco; Bale, Benzema.

Alineación posible del Barcelona

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior/Alba; Arthur, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Griezmann.

Pronóstico del Real Madrid vs. Barcelona

Partido de pronóstico incierto, pese a que el Real Madrid parte con ligero favoritismo en las cuotas por jugar en casa. No obstante, el equipo dirigido por Zidane llega con una racha de tres partidos sin poder ganar, mientras que Barcelona ha sumado 4 triunfos en sus últimas cinco presentaciones.

En cuanto al historial de enfrentamientos, el balance de últimos enfrentamientos directos es totalmente favorable al Barcelona, quien ha logrado ganar tanto en casa como fuera en competición liguera y copera.

¿Dónde juegan el Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

Real Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo 1 de marzo en el Santiago Bernabéu. El estadio de los ‘blancos’ tiene una capacidad de 81 044 espectadores y fue inaugurado el 14 de diciembre de 1947.