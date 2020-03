Rafael Márquez, considerado como una leyenda del fútbol mexicano y quien conquistó todos los títulos posibles en sus siete años con el Barcelona, habló de Raúl Jiménez en una entrevista para ESPN.

El exdefensor no tuvo reparos para elogiar al delantero de 28 años que milita en el Wolverhampton de la primera división inglesa. Con su amplia trayectoria respaldándolo, ‘Rafa’ Márquez afirmó que, si el equipo culé le pidiese una recomendación por su compatriota, él no tendría dudas y pediría su contratación.

“Obviamente (lo recomendaría). Raúl está haciendo un gran trabajo y llama la atención no solo de La Liga, sino de todos los equipos importantes. Si el Barcelona me pregunta por él, estará cien por ciento recomendado”, aseguró en la entrevista para ESPN.

Asimismo, el exjugador fue consultado por la migración de los mexicanos al fútbol europeo y señaló lo interesantes que son los futbolistas de las nuevas generaciones aztecas. Márquez espera que varios de ellos puedan irse al ‘Viejo Continente’.

“Sigue habiendo talento en el fútbol mexicano y hay que apoyarlo para que puedan emigrar a ese fútbol en el que hay mucho más nivel y pueden crecer más. Vienen camadas de futbolistas interesantes y ojalá puedan ir a Europa”, expresó.

Hasta el momento, el popular ‘Rafa’ Márquez no tiene definido su futuro inmediato, pero contó a ESPN que quiere aprovechar su experiencia dentro y fuera del campo de juego. Mientras tanto, el excapitán de México disfruta el tiempo libre con su familia, aquel que no tuvo en tu etapa como futbolista profesional.

“Estoy bien, disfrutando la vida y a mi familia. Saliendo de viaje y disfrutando del tiempo. Se siente bien no tener responsabilidades con nadie. Tanto tiempo y tanta experiencia no la quiero dejar guardada. Espero experimentarla y llevarla a otros sitios. Ahorita no sé si es aquí o en Europa”, finalizó.