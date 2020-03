Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO | TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS | se enfrentan este domingo 1 de marzo, por la fecha 26 de la Liga Santander, a partir de las 15.00 hs (horario de Perú) y 21.00 hs (horario de España) en el estadio Santiango Bernabéu de Madrid, con transmisión de DirecTV Sports.

La República Deportes te trae la cobertura más completa del superclásico del fútbol español, con los mejores datos en la previa, así como las jugadas más destacadas, los goles, las incidencias y un resumen detallado al finalizar los noventa minutos de este vibrante partido.

¿Cuándo se juega el Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

El superclásico entre Real Madrid y Barcelona se jugará este domingo 1 de marzo. Este partido corresponde a la vigésimo sexta jornada de la Liga Santander 2019/2020, torneo en el que los blaugranas son líderes con 55 puntos, dos por encima de los merengues. El duelo de la primera rueda entre ambos se jugó el 18 de diciembre del año pasado, en el Camp Nou. Dicho encuentro terminó con un empate sin goles.

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: hora y canal en Perú

Todos los aficionados peruanos que quieran seguir este emocionante encuentro desde el minuto inicial deben sintonizar la señal de DirecTV Sports en sus televisores a partir de las 3.00 p. m., para no perderse las mejores jugadas de Lionel Messi, Antoine Griezmann, Sergio Ramos, Vinicius Jr., entre otros.

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO en Perú: DirecTV Sports / 3.00 p. m.

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: antesala del partido

Barcelona vs. Real Madrid. Real Madrid vs. Barcelona. No importa el orden que se use para hablar del que acaso sea el enfrentamiento que más despierta el interés de los fanáticos del fútbol a nivel mundial. Cuando dos equipos de este calibre se cruzan, la historia y el momento deportivo de cualquiera de ellos queda a un lado, y solo importa lo que puedan regalarnos sus jugadores sobre la cancha a lo largo de los noventa minutos.

Aún así, siempre es interesante conocer cómo llegan estos dos grandes clubes. Barcelona obtuvo un resonante triunfo en la fecha 25 al golear 5-0 al Eibar, con una magnífica exhibición de su jugador estrella, Lionel Messi, quien convirtió cuatro goles que hicieron al caer a sus pies al público del Camp Nou.

El triunfo le permitió al equipo de Quique Setién trepar al primer lugar de la tabla, posición que ya ha dejado escapar en más de una ocasión esta temporada. El partido de este domingo será crucial para confirmarlos como el principal candidato a quedarse con el título. Si los de la Ciudad Condal vencen a los capitalinos, les sacarán cinco puntos de ventaja, cantidad pequeña pero significativa cuando se lucha palmo a palmo por un campeonato.

Real Madrid, en cambio, llega doblemente golpeado. El cuadro blanco cayó por la mínima ante Levante la jornada anterior y dejó escapar el liderato del torneo. Por si fuera poco, a mitad de semana sufrió un duro golpe al caer como local ante el Manchester City por los octavos de final de la Champions League.

Por ello, en el partido contra su acérrimo rival podría estar poniendo en juego la temporada. Eliminado de la Copa del Rey y con una dura llave por remontar en Champions, la liga aparece como la obsesión de la afición merengue, insatisfecha por los trofeos de Primera División conseguidos en la última década (solo ha podido ganar dos en este lapso).

Horario del Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO

- Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá: 2.00 p. m.

- Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO en Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

- Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO en Estados Unidos (Nueva Yorka, Miami, Washington D.C.): 3.00 p. m.

- Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO en Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

- Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

- Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO en Inglaterra: 8.00 p. m.

- Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO en España, Italia, Francia, Alemania: 9.00 p. m.

¿En qué canal transmiten el Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO?

- Barcelona vs. Real Madrid en Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Barcelona vs. Real Madrid en Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Barcelona vs. Real Madrid en Brasil: Fox Premium

- Barcelona vs. Real Madrid en Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Barcelona vs. Real Madrid en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Barcelona vs. Real Madrid en Costa Rica: Sky HD

- Barcelona vs. Real Madrid en República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App, Sky HD

- Barcelona vs. Real Madrid en Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- Barcelona vs. Real Madrid en El Salvador: Sky HD

- Barcelona vs. Real Madrid en Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free

- Barcelona vs. Real Madrid en Guatemala: Sky HD

- Barcelona vs. Real Madrid en Honduras: Sky HD

- Barcelona vs. Real Madrid en Italia: DAZN

- Barcelona vs. Real Madrid en México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Barcelona vs. Real Madrid en Nicaragua: Sky HD

- Barcelona vs. Real Madrid en Panamá: Sky HD

- Barcelona vs. Real Madrid en España: Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus

- Barcelona vs. Real Madrid en Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

- Barcelona vs. Real Madrid en Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

- Barcelona vs. Real Madrid en Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Barcelona vs. Real Madrid en Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Barcelona

Barcelona: Marc André-Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Junior Firpo; Frenkie De Jong, Sergio Busquets, Arthur; Arturo Vidal, Lionel Messi, Antoine Griezmann.

DT: Quique Setién

Real Madrid: Thibaut Courtois; Raphael Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Isco; Gareth Bale, Karim Benzema.

DT: Zinedine Zidane

Santiago Bernabéu: estadio del clásico español

Esta vez, será el turno del Santiago Bernabéu para acoger el partido más importante del fútbol español. El recinto, con capacidad para 81 000 personas, no vive un triunfo del Real Madrid sobre Barcelona por La Liga desde el 25 de octubre del 2014, cuando los entonces dirigidos por Carlo Ancelotti se impusieron con goles de Cristiano Ronaldo, Pepe y Karim Benzema.

¿Cuál es el pronóstico del Barcelona vs. Real Madrid?

El rendimiento irregular que vienen mostrando ambos equipos en esta temporada hace difícil determinar a un favorito para este encuentro. Por si fuera poco, el superclásico de la primera rueda finalizó con un empate 0-0, si bien el Madrid mostró cierta superioridad en el juego.

Si nos atenemos a lo que dicen las estadísticas, hay varios detalles que llaman la atención. Primero, la última victoria del Real sobre el ‘Barza’ se produjo en el 2017, por la Supercopa de España. En cuanto a los partidos de liga, hay que remontarse hasta el 2016 para encontrar un triunfo del equipo blanco sobre los culés (venció 2-1 de visita). Para finalizar, la victoria más reciente de los madridistas contra los catalanes jugando en casa por la Liga Santander se produjo en el 2014 (3-1).

Te Apuesto: Real Madrid vs. Barcelona

Las cuotas para este partido muestran una ligera ventaja para el Real Madrid, dada su condición de local. No obstante, la diferencia entre lo que paga un triunfo de los blaugranas no difiere demasiado de los réditos que podría obtener alguien por una victoria de los merengues. En todo caso, el empate se presenta como la oferta más atractiva.

Real Madrid (2.15), empate (3.45), Barcelona (2.75)

Derbi español Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: ¿Por qué se le llama así a este partido?

Barcelona y Real Madrid tienen una rivalidad de larga data, pues, debido a su antigüedad, no solo son los dos equipos más laureados de España, sino que también aglomeran la mayor cantidad de hinchas en territorio ibérico. Por ello, el partido en el que ambos se enfrentan es referido de forma unánime como ‘superclásico’, aunque también se le conoce, en menor medida, como ‘derbi’, denominación que no es del todo correcta si se tienen en cuenta los criterios establecidos al momento de asignar dicho término.

Ya que la palabra derbi se utiliza cuando los que se enfrentan son dos equipos de una misma ciudad, provincia o región, no es adecuado emplearla al hablar sobre el Real Madrid vs. Barcelona. En cambio, ‘superclásico’ es un nombre que este enfrentamiento se ha ganado a pulso por la rica historia que rodea a ambos contendientes.