Carlos Bustos, DT de Melgar: “No estamos en torneo de barrio”

En las últimas conferencias del técnico de Melgar, Carlos Bustos, se habla más de arbitrajes que de fútbol. En Cajamarca mantuvo esa tónica.

Ante la prensa local disparó con todo: “No tienen capacidad (los árbitros), dejan que siga pasando y sigue pasando (los yerros arbitrales), es cuestión de capacidad, es fútbol primera división, no es un torneo de barrio”.

El entrenador reconoció también que su equipo tiene una seria deficiencia a la hora de definir. A la consulta sobre los goles que no hicieron, respondió: “La situaciones de gol y los goles no cobrados indican que donde vayamos somos un equipo que quiere ser protagonista y que juega por los tres puntos. Tenemos un alto porcentaje de situaciones que no son concretadas”.

Efectivamente, Melgar tiene la pelota, domina, juega bien al fútbol, pero no convierte. “Es difícil tener tranquilidad cuando se presentan este tipo de situaciones”, explicó.

La tarea de Carlos Bustos desde hoy es encontrar el once que juegue en casa ante Sport Huancayo. Se sabe que Paolo Fuentes está lesionado y que Othoniel Arce vio la tarjeta roja.

Deberá trabajar y trabajar para que las serias deficiencias en defensa y ataque no se repitan para lograr mejores resultados. Además, esperará que los árbitros dejen de ser protagonistas en el campeonato.

Ante Huancayo

En la fecha 6 del Torneo Apertura, Melgar recibirá a Sport Huancayo, que también avanzó en la Copa Sudamericana.

Sería la gran oportunidad de Irven Ávila para demostrar que sólo está en una mala racha. Arce no jugará por expulsión.

El huanuqueño es blanco de duras críticas por parte de los hinchas por sus fallas a la hora de definir y de hacer pases a los compañeros.

En defensa podría estar otra vez Alec Deneumostier, que necesita continuidad para consolidarse de una vez.