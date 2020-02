En medio de una disputa en la administración, el plantel de Universitario se concentra para enfrentar mañana a Sport Boys del Callao por la Liga 1. El técnico Gregorio Pérez hace hasta lo imposible para que los problemas dirigenciales no afecten el desempeño de su equipo. Y es que Gremco junto a Solución y Desarrollo han convertido la institución en un ring de box, donde las acusaciones y denuncias están a la orden del día. Como se recuerda, luego de la última junta de acreedores, Gremco asumió nuevamente las riendas del club como el principal acreedor y eligió a Carlos Moreno como administrador de la institución, sin embargo, hasta el momento no ha asumido funciones debido a que Solución y Desarrollo se niega a entregar el cargo aduciendo que la junta fue impugnada y Moreno no tiene representación legal del club.

En las últimas horas, la situación se dificultó para Moreno ya que fue denunciado por estar calificado con riesgo alto en centrales de riesgo crediticias, de forma que no podría ser reconocido por Indecopi como administrador de Universitario.

Mientras que por otro lado, se acusa que la exadministración crema, que estaba liderada por los hermanos Leguía, se habría llevado una gran cantidad de dinero del conjunto crema. Se dice que Raúl Leguía se autopagó la suma de 27 mil soles y Humberto Leguía, a través de la empresa Solución y Desarrollo Empresarial, hizo lo mismo con más de 30 mil dólares. Además, los hermanos habrían creado y contratado en Universitario al Estudio Leguía S.R.L., con el que cobraron 15 mil dólares mensuales.

El once listo

El plantel se mantiene alejado de los líos administrativos y entrena pensando en los rosados. Tal es así que Pérez ya tiene el equipo que jugará desde el pitazo inicial en el Callao.

Carvallo está seguro en el arco, Corzo va como lateral derecho, la pareja de centrales la conformarán Velarde y Quina, mientras que Santillán de lateral izquierdo. Alonso estará en el banco, pensando en el clásico de la próxima fecha. El once lo completan Alfageme, Guarderas, Quintero, Urruti, Millán y Dos Santos.

El poder en dos. Moreno tiene el poder económico con el fideicomiso Coril, mientras que Solución y Desarrollo, la validez de la firma al estar en registros públicos.