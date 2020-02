Cada vez falta poco para que Real Madrid y Barcelona se enfrenten en lo que será el primer superclásico del año. Ambas escuadras llegan entonadas y con la consigna de apoderarse del campeonato de LaLiga.

Los catalanes marchan líderes en la tabla general, pero tan solo a dos puntos de distancia está el ‘cuadro merengue’. Un tropiezo en el derby español podría hacer peligrar no solo la punta, sino también las aspiraciones de ser el campeón de la Liga Española.

Por ello, La República te llevará toda la información necesaria para llegar completamente enterado de ambas escuadras. Revisa en esta nota las probables alineaciones, la hora y el canal dónde se transmitirá este encuentro. Y al momento del partido, podrás seguir todas las incidencias del minuto a minuto gracias a la transmisión EN VIVO ONLINE de La República Deportes.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Barcelona por LaLiga

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Isco; Bale, Benzema.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Griezmann.

Clásico español 2020: canales de transmisión

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Brasil: Fox Premium

- Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- España: Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus

- Honduras: Sky HD

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Nicaragua: Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax App, SportsMax 2

- Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

- Internacional: Bet365, Facebook Live

- Real Madrid vs Barcelona en Argentina - 17:00 hrs. / 5:00 p.m.

- Real Madrid vs Barcelona en Chile - 17:00 hrs. / 5:00 p.m.

- Real Madrid vs Barcelona en Brasil - 17:00 hrs. / 5:00 p.m.

- Real Madrid vs Barcelona en México - 14:00 hrs. / 2:00 p.m.

- Real Madrid vs Barcelona en Colombia - 15:00 hrs. / 3:00 p.m.

- Real Madrid vs Barcelona en Ecuador - 15:00 hrs. / 3:00 p.m.

- Real Madrid vs Barcelona en Estados Unidos (Washington, Florida, Miami y Nueva York) - 15:00 hrs. / 3:00 p.m.

- Real Madrid vs Barcelona en Bolivia - 16:00 hrs. / 4:00 p.m.

- Real Madrid vs Barcelona en Paraguay - 17:00 hrs. / 5:00 p.m.

- Real Madrid vs Barcelona en Perú - 15:00 hrs. / 3:00 p.m.

- Real Madrid vs Barcelona en Uruguay - 17:00 hrs. / 5:00 p.m.

- Real Madrid vs Barcelona en Venezuela - 16:00 hrs. / 4:00 p.m.

Real Madrid vs Barcelona: pronóstico y/o apuestas del partido

- Betsson: Real Madrid (2.16), empate (3.75), FC Barcelona (3.20)

- Te Apuesto: Real Madrid (2.15), empate (3.45), FC Barcelona (2.75)

- Bet365: Real Madrid (2.15), empate (3.60), FC Barcelona (3.25)

Con esta información podrás seguir el Real Madrid vs Barcelona en vivo.