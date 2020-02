Otro caso de racismo sale a la luz en el fútbol europeo. Esta vez el protagonista es el arquero camerunés André Onana, actual jugador titular del Ajax de Holanda.

En conversación con el diario holandés NCR, el portero camerunés recordó que hace tres años tuvo la oportunidad de migrar a un club de la Serie A de Italia, pero que la institución finalmente decidió no contar con sus servicios debido a su color de piel.

“Las conversaciones entre ambas partes estaban avanzadas. Luego mi agente me dijo que le habían dicho que era un gran portero, pero que no podían contratarme”, rememora André Onana, del Ajax. “Que un arquero negro les iba a traer problemas frente a sus seguidores”, reveló el jugador africano sobre el club de la Serie A.

Este hecho -cuenta el futbolista- tuvo lugar tras una plausible performance en la final de la Europa League 2016-2017, donde su equipo chocó contra el Manchester United, equipo en el que en ese entonces militaba Zlatan Ibrahimovic.

“No puedo cambiar lo que soy, ¿por qué me preocuparía por eso? Soy negro, africano y estoy orgulloso. Si no les gusto por ser negro, no hay problema. No me interesa”, sentenció para el medio holandés André Onana.