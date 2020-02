Alianza Universidad vs. Deportivo Llacuabamba EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO GRATIS | juegan HOY por la quinta jornada del Torneo Apertura Liga 1 2020, desde las 8.00 p. m., en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco, con transmisión de Gol Perú.

Para que no te pierdas ningún detalle de este partido, súmate a la cobertura minuto a minuto de La República Deportes, con el resumen pormenorizado de las mejores jugadas, los goles y el marcador final del encuentro.

Alianza Universidad vs. Deportivo Llacuabamba EN VIVO: pronóstico

Dos equipos con presentes distintos en la tabla de posiciones protagonizan un choque inédito en el fútbol local. Azulgranas y celestes se enfrentan por primera vez en su historia, con un pronóstico claramente favorable a los huanuqueños, merced a sus cuatro victorias consecutivas en el campeonato, contra solo una de su rival.

Alianza Universidad vs. Deportivo Llacuabamba EN VIVO: antesala del partido

Alianza Universidad es el sorprendente líder del Torneo Apertura, tras conseguir cuatro victorias en igual cantidad de partidos. Con 12 puntos, el equipo de Huánuco es el único invicto y además con puntaje perfecto, una senda por la que espera seguir cuando reciba esta noche al debutante Deportivo Llacuabamba.

Por el lado de la visita, los pupilos de Néstor Clausen vienen presentando dificultades en su primera experiencia en la máxima división del balompié nacional. El equipo de La Libertad ha cosechado tres derrotas y apenas una victoria en este arranque del campeonato, magros resultados que lo tienen en el antepenúltimo lugar de la tabla, con solo 3 puntos.

Alianza Universidad vs. Deportivo Llacuabamba: posibles alineaciones

Alianza Universidad: D. Morales; G. Gambetta, J. Cánova, A. Ramos, C. Carbajal; J. Landauri, J. Morales, J. Durán, M. Ramírez; L. Pajoy y E. Maidana.

DT: Rony Revollar

Deportivo Llacuabamba: M. Ovando; M. Calderón, Á. Olaya, M. Ruidías, A. Sánchez; C. Ruiz, J. Viza, N. Vega, A. Benítes; A. Valera y J. Bustamante.

DT: Néstor Clausen

Alianza Universidad vs. Deportivo Llacuabamba EN VIVO: ¿A qué hora juegan por la Liga 1?

El partido Alianza Universidad vs. Deportivo Llacuabamba EN VIVO se disputará a partir de las 8.00 p. m. Si no te encuentras en el Perú, pero quieres seguir este encuentro, revisa la guía de horarios para que sepas en qué momento debes empezar a sintonizar la transmisión.

Alianza Universidad vs. Deportivo Llacuabamba EN VIVO: ¿En qué canal ver el partido por la Liga 1?

La transmisión del partido Alianza Universidad vs. Deportivo Llacuabamba EN VIVO no la podrás seguir por televisión, pues Gol Perú, canal dueño de los derechos del campeonato, no tiene convenio con ninguno de estos equipos.

Alianza Universidad vs. Deportivo Llacuabamba EN VIVO: ¿Cómo ver ONLINE el partido por la Liga 1?

Para seguir el Alianza Universidad vs. Deportivo Llacuabamba EN VIVO a través de la web, súmate a la transmisión de La República Deportes, que te ofrece GRATIS la previa del encuentro con los mejores datos, así como el minuto a minuto pormenorizado con las mejores jugadas y los goles de este compromiso.

Alianza Universidad vs. Deportivo Llacuabamba EN VIVO: ¿Dónde juegan por la Liga 1?

Alianza Universidad es el local en este partido, por lo que el encuentro se disputa en el estadio Heraclio Tapia de la ciudad de Huánuco, recinto ubicado a 1894 msnm con capacidad para 25 000 espectadores.