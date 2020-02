Colo Colo vs. U de Concepción EN VIVO: Cómo y dónde ver el partido por la Liga de Chile

Colo Colo vs. U de Concepción EN VIVO HOY sábado 29 de febrero desde el Estadio Monumental David Arellano de Santiago por la sexta fecha de la Liga de Chile. La transmisión va ONLINE GRATIS TV por señal de CDF Premium y CDF HD a partir de las 4.00 p.m. (hora peruana) e incidencias con fotos y videos en La República Deportes.

El conjunto ‘Albo’ fue noticia esta semana al dar a conocer que Mario Salas no continuará más como entrenador luego de cuatro derrotas consecutivas en la Primera División del fútbol chileno. Gabriel Costa sigue lesionado y no se sabe cuál será su futuro cuando se recupera, pues fue pedido exclusivo del ex técnico de Sporting Cristal.

El pasado lunes perdió por lo mínimo (1-0) frente a Curicó Unido en su visita al estadio Bicentenario La Granja. De esta manera, el Colo Colo descendió posiciones en la tabla de posiciones y se encuentra en el puesto 14 con solamente tres puntos, los cuales lo lograron en la primera jornada con Palestino.

A ocho días del debut del ‘Cacique’ en la Copa Libertadores 2020, no se sabe quién será el nuevo DT y medios locales indican que no hay urgencia de encontrar rápidamente al reemplazo de Salas.

El once de Colo Colo sería este: Cortés; Opazo, Campos, Insaurralde, De la Fuente; Provoste, Fuentes; Valencia; Bolados, Blandi y Mouche.

Unión de Concepción, por su parte, vive una situación parecida a la de Colo Colo debido a que no ha logrado sumar ni una sola victoria en lo que de la temporada; acumula tres caídas y dos empates; por lo que marcha en el antepenúltimo lugar de la tabla con solo dos puntos, y solo está por encima de Coquimbo y Deportes Iquique.

Colo Colo vs. U de Concepción EN VIVO: posibles alineaciones del partido de la Liga de Chile

Colo Colo vs. U de Concepción EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de la Liga de Chile?

Colo Colo vs. U de Concepción en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 4.00 p.m.

Colo Colo vs. U de Concepción en Estados Unidos: 4.00 p.m. (ET) / 1.00 p.m. (PT)

Colo Colo vs. U de Concepción en México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 3.00 p.m.

Colo Colo vs. U de Concepción en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 5.00 p.m.

Colo Colo vs. U de Concepción en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 6.00 p.m.

Colo Colo vs. U de Concepción en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 10.00 p.m.

¿Dónde ver el Colo Colo vs. U de Concepción LIVE STREAMING por la Liga de Chile?

Los canales dónde se podrá ver el Colo Colo vs. U de Concepción EN VIVO por la fecha 6 de la Liga de Chile son los siguientes:

CDF Premium Chile

VTR ► 165 (SD)

DTV ► 631 (SD)

ENTEL ► 242 (SD)

CLARO ► 190 (SD)

GTD/TELSUR ► 71 (SD)

MOVISTAR ► 486 (SD)

TU VES ► 504 (SD)

CDF HD Chile

VTR ► 855 (HD)

DTV ► 1631 (HD)

ENTEL ► 243 (HD)

CLARO ► 490 (HD)

GTD/TELSUR ► 845 (HD)

MOVISTAR ► 896 (HD)

Colo Colo vs. U de Concepción EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido de la Liga de Chile?

Colo Colo vs. U de Concepción en Chile: CDF HD, CDF Premium

Colo Colo vs. U de Concepción EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de la Liga de Chile? | Mapa

El lugar donde se disputará el Colo Colo vs. U de Concepción EN VIVO por la sexta fecha de la Liga de Chile es en el Estadio Monumental David Arellano de la ciudad de Santiago, en Chile.

Colo Colo vs. U de Concepción EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la Liga de Chile?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Colo Colo vs. U de Concepción EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.