Ser incondicional está impregnado en los que visten la blanquiazul. El aliento no cesó nunca y se desbordó a los 20’ del complemento. Y es que el fútbol no conoce de merecimiento. El rival, Municipal, tenía la posesión del balón, pero apareció Joazinho Arroé para regalarles a los que están en las buenas y en las malas una pirueta poco común pero esperada en cualquier campo de fútbol. Chalaca y gol, un tanto como para apagar las luces de Matute y salir feliz a casa disfrutando una victoria. Alianza Lima no era más, no jugaba mejor, pero el gol le cayó del cielo para apaciguar los días malos que se han vivido en La Victoria: jugadores protagonizando videos en programas de espectáculos y un técnico (Pablo Bengoechea) sancionado por decir deliberadamente lo que pensaba en una final el año pasado.

Tras el tanto, el malestar de la ‘Franja’ se acentuó. No logró reflejar su superioridad en el marcador, pese a que tuvo más de una oportunidad para batir el arco de Leao Butrón. Juan Matías Succar, hermano de Alexander, intentó jugarse un partido aparte frente a los íntimos. Se volvió un dolor de cabeza para Alberto Rodríguez durante todo el primer tiempo; sin embargo, el ‘Mudo’, con su experiencia y temple, salió bien librado tras decir presente en cada jugada de peligro en su área. ‘Muni’ reclamó dos penales existentes. Si bien el árbitro Luis Garay no pudo observarlos, la repetición de las jugadas les dio la razón a los dirigidos por el ‘Chino’ Rivera.

Quien salió decidido a reivindicarse con los hinchas fue Carlos Ascues. Saltó al campo convencido de que podría ser protagonista del encuentro. Corrió, quitó balones y hasta se animó a patear de larga distancia con destino al arco de Melián. El perdón de Bengoechea, quien vio y dirigió el partido desde un palco, le hizo bien al mediocentro. ¿Y Zúñiga? El delantero colombiano fue titular por primera vez y, si bien luchó cada balón, recorrió el campo, no fue determinante.

Alianza Lima celebra, pero no termina de convencer. Sufre en casa y no es lo ideal para un equipo que está cerca de su debut en la Copa Libertadores. Los íntimos enfrentan el jueves a Nacional en Matute y el fin de semana a Universitario con el aliento de los incondicionales.

Leao Butrón: “Por momentos jugamos bien”

Leao Butrón resaltó el segundo triunfo de Alianza en el Torneo Apertura. “Siempre es importante ganar, por momentos jugamos bien. A veces tratamos de jugar largo, pero creo que fue un partido bueno por todas las dificultades”, señaló el golero tras asegurar que los íntimos llegarán bien a su debut en la Copa Libertadores. Como se recuerda, Alianza juega el jueves ante Nacional a las 9 p.m. en Matute.

El autor del único tanto del encuentro, Joazinho Arroé, también se pronunció. “Con este equipo debemos generar más ocasiones de gol. Hemos ganado, hicimos lo que trabajamos en la semana”, acotó.