¿Cuánto pide Jean Deza al Fondo Blanquiazul para rescindir su contrato?

Jean Deza no será considerado por Pablo Bengoechea para lo que resta de la temporada 2020. El entrenador de Alianza Lima conversó con el delantero de 26 años durante varias horas y, tras conocerse la tercera y última indisciplina, le comunicó que no volverá a contar con él en la Liga 1 Movistar y Copa Libertadores.

El departamento legal del Fondo Blanquiazul busca llegar a un acuerdo con el representante de Jean Deza para cortar el vínculo. Según el diario Líbero, “en el contrato del jugador no se consignó la cláusula de rescisión a costo cero por conductas antideportivas”. Es por ello que Deza intentará irse con un monto establecido por su grupo empresarial.

El mismo medio agrega que “el jugador pretende que se le pague al menos 300 mil dólares por la rescisión de la vinculación”. Sin embargo, la institución no tiene pensando desembolsar esa cantidad luego de la falta de respeto que cometió en contra de sus compañeros.

Pablo Bengoechea y la radical postura con Jean Deza

Pablo Bengoechea fue claro y contundente sobre la situación de Jean Deza en el club tras ser captado en su tercera salida nocturna. El estratega uruguayo lo tenía en consideración para el partido contra Deportivo Municipal, pero el accionar del ‘ratón’ cambió todos los planes.

“Deza si había empezado la semana con posibilidades de estar. Nosotros decimos siempre que el futbolista que llama la atención por lo que no hace en la cancha no nos gusta y si perjudica la imagen de la institución nos gusta menos (sic)”, dijo Bengoechea.

“Creo que sí ha dañado la imagen y no se ha portado bien. El martes estábamos a tres días de jugar el partido. Ya ha pasado anteriormente que hay futbolistas que no han sido tomados en cuenta porque no hacen las cosas bien, solo que no salen en la televisión, pero nosotros nos enteramos todo”, agregó.