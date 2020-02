Gladys Tejeda regresó al Perú hace unos días tras clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la maratón de Sevilla, España. La atleta, nacida en Junín, selló su tercer boleto al evento deportivo —participó en Londres 2012 y Río 2016— luego de lograr una marca de 2 horas, 27 minutos y 7 segundos.

“Muy contenta, orgullosa de ser peruana y poder lucir por tercera vez en unas olimpiadas los colores rojo y blanco”, dijo Tejeda en una entrevista con El Popular. “Mi marca personal era de 2 horas, 28 minutos con 12 segundos, que logré el 2015. Los atletas solo podemos correr dos maratones al año. Con mucha constancia y perseverancia pude superar mi marca y clasificar a los Juegos Olímpicos”, agregó.

Tedeja, de 34 años, quien ganó la medalla de oro en la maratón femenina de los Juegos Panamericanos Lima 2019, confesó que entrena y participa en los campeonatos con zapatillas de diferentes tallas, debido a unas molestias en su pie izquierdo.

“Lo que pasa es que sentía molestias en el pie izquierdo y la marca (Nike) que me da el calzado me hizo unos estudios. El pie izquierdo es un poco más grande que el derecho y vieron por conveniente asignarme zapatillas de dos tallas diferentes. Con ese calzado entrené en Colombia y en la maratón de Sevilla y me fue bien, me siento cómoda”, explicó.

La meta de Gladys Tejeda en Tokio 2020

Después de terminar en el puesto 15 y ser la mejor latinoamericana en Río 2016, Gladys Tejeda apunta a lo más alto en Tokio 2020. La fondista peruana se ha propuesto quedar en el top 10 de la competencia.

“Lo principal es estar en el top ten. Me enfocaré mucho en ello, espero hacer una gran estrategia para llegar bien, poder hacer bien la prueba. Haber logrado la clasificación seis meses antes me da tranquilidad para la preparación”, concluyó.