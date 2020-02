El Real Madrid recibirá al FC Barcelona en el último partido de la jornada 26 de la Liga Santander, en un clásico que puede servir para marcar el devenir del campeonato español.

El Barça, líder en solitario de LaLiga con dos puntos de ventaja sobre el equipo merengue, afronta el encuentro con moral tras el empate 1-1 ante el Nápoli en Champions League, que le deja con buenas opciones de pasar a los cuartos de final del torneo.

Pero, el técnico Quique Setién tiene la duda de Gerard Piqué, quien se torció el tobillo izquierdo en ese encuentro y salió del campo cojeando. De no estar opto para el clásico, el central 33 años se sumará a la lista de los ya lesionados Ousmane Dembélé, Sergi Roberto y Luis Suárez.

Enfrente, el Real Madrid, que perdió en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Manchester City por 2-1 y que no tendrá a Eden Hazard por lesión, busca una victoria que sirva de inflexión tras tres derrotas en sus últimos cinco partidos.

“Fue un mal partido a nivel de resultado, pero no a nivel del juego”, dijo el técnico Zinedine Zidane tras el duelo, señalando que “lo del domingo es una oportunidad de cambiar esto”.

¿Cuándo es el clásico español 2020 entre el Real Madrid y Barcelona?

Los organizadores de LaLiga establecieron meses atrás que el segundo partido entre el Real Madrid y FC Barcelona en la presente temporada de la competición se realice el domingo 1 de marzo.

Su primer enfrentamiento en la Liga Santander 2019-2020 fue el 18 de diciembre del año pasado en el Camp Nou, escenario donde dos de los clubes más grandes de Europa igualaron 0-0.

Real Madrid vs. Barcelona: horario en Perú

Al igual que en otros países, tanto como el Real Madrid como FC Barcelona cuentan con fieles hinchas en el Perú. Es por ello que la transmisión de este atractivo partido comenzará a las 3:00 p. m.; sin embargo, la previa del clásico empezará a transmitirse una hora antes.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Barcelona en México?

Para ver EN VIVO Real Madrid vs. Barcelona en México, aquí te mostramos los canales responsables de la transmisión: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y DirecTV Play Deportes.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Barcelona en España?

Para ver EN VIVO Real Madrid vs. Barcelona en España, los canales que estarán a cargo de la transmisión serán los siguientes: Movistar+, Movistar LaLiga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga y DirecTV Play Deportes.

Clásico español 2020: canales de transmisión

Si tienes la posibilidad de viajar a España para estar presente en el Santiago Bernabéu y presenciar del Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por la Liga Santander, aquí te dejamos los canales que realizarán la transmisión en los diferentes países del mundo:

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Brasil: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, DirecTV Play Deportes

Paraguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

¿A qué hora será el clásico español 2020?

El partido del Real Madrid vs. Barcelona está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana). Pero aquí también te dejamos los horarios de este clásico español en los diversos países:

México - 2:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p. m.

Colombia - 3:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Whasington D. C., Miami y Florida) - 3:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Paraguay - 5:00 p. m.

Chile - 5:00 p. m.

Argentina - 5:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.

Brasil - 5:00 p. m.