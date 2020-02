Revelan interés de Real Madrid y Florentino Peréz por fichar a Erling Haaland

El delantero del momento en Europa tiene nombre y apellido y juega en el Borussia Dortmund de la Bundesliga. Se trata de la estrella noruega de 19 años Erling Braut Haaland que llegó a Alemania desde el Red Bull Salzsburg de Austria.

Según algunos diarios europeos, el '9′ de moda podría llevar sus goles a España en el próximo mercado de fichajes de verano. En Valdebebas, el fichaje del atacante noruego es visto con buenos ojos y tendría la aprobación de la cúpula madrileña, ya que su mejor carta de presentación son sus 40 goles en 30 partidos en lo que va de la temporada 2019/2020.

Tras la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus en 2018, los números en ataque del conjunto blanco se han disminuido considerablemente. Karim Benzema no tiene a los socios ideales, Vinicius no despega, Gareth Bale no es el mismo de hace unas temporadas y el fichaje de Eden Hazard fue un fracaso debido a sus constantes lesiones.

Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid urgen de un jugador que pueda sanear la falta de gol del equipo dirigido por Zinedine Zidane. Según Marca y Sky Sports, el conjunto más ganador de la Champions League necesita un fichaje esperanzador para la afición de cara al próximo curso europeo, teniendo en cuenta que podrían ser eliminados tempranamente en la Liga de Campeones.

¿Cuánto vale Haaland en el mercado?

Erling Haaland llegó al Borussia Dortmund en el reciente mercado invernal de 2020 por 20 millones de euros, una cifra que sería accesible para cualquier club grande de Europa. Para el RB Salzburg era un cifra que no podría despreciar para las arcas del club.

Según el portal Transfermarkt, el ariete del conjunto alemán está cotizado en 60 millones de euros desde el 1 de enero de 2020, fecha en la que llegó a la Bundesliga. Al tratarse de Real Madrid y de la brillante temporada que viene haciendo Haaland en Europa, su pase podría costarle a Florentino más de 100 millones de euros.

La billetera del Madrid y la directiva es bastante amplia, por lo que el fichaje de Erling Haaland no significaría ningún problema monetario para el club; además, se espera que con una posible venta de Gareth Bale se obtenga una suma que pueda costear parte de la ficha del noruego de 19 años.