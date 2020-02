Fútbol EN VIVO: partidos de hoy, viernes 28 de febrero de 2020, por liga

Partidos de HOY viernes 28 de febrero de 2020 | Fútbol EN VIVO ONLINE | Los equipos de las ligas de México, Perú, España, Argentina, Inglaterra, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. La transmisión del partido por Internet podrás seguirla minuto a minuto en La República Deportes.

Partidos de hoy por liga de fútbol | Viernes 28 de febrero de 2020

Sigue la transmisión en directo de La República Deportes para no perderte emocionantes encuentros como el Toluca vs Monterrey, Alianza Lima vs Deportivo Municipal, Colón vs Boca Juniors, Norwich City vs Leicester City y más partidos de todas las ligas del mundo.

Partidos de hoy: Liga MX 2020

20:00 Atlético San Luis vs Juárez

20:00 Toluca vs Monterrey

22:00 Morelia vs Cruz Azul

22:10 Tijuana vs Puebla

Partidos de hoy: Liga 1 Movistar

15:00 UTC Cajamarca vs Melgar

20:00 Alianza Lima vs Deportivo Municipal

Partidos de hoy: Superliga Argentina

17:00 Racing Club vs Newell’s Old Boys

19:10 Colón vs Boca Juniors

Partidos de hoy: La Liga

15:00 Real Sociedad vs Real Valladolid

Partidos de hoy: Premier League

Posp. Aston Villa vs Sheffield United

15:00 Norwich City vs Leicester City

Partidos de hoy: Bundesliga

14:30 Fortuna Düsseldorf vs Hertha BSC

Partidos de hoy, viernes 28 de febrero de 2020

Francia - Ligue 1

14:45 Nîmes vs Olympique Marseille

Portugal - Primeira Liga

15:30 Portimonense vs Vitória Setúbal

Chile - Primera División

16:30 Unión La Calera vs Universidad Católica

Colombia - Primera A

19:40 Junior vs Jaguares de Córdoba

Ecuador - Primera A

16:30 Delfín vs Técnico Universitario

19:00 El Nacional vs LDU Quito

Paraguay - Division Profesional

18:00 Guaireña vs Libertad

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: viernes 28 de febrero de 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, viernes 28 de febrero de 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports