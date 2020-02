Alianza Lima vs. Deportivo Municipal EN VIVO EN DIRECTO | ONLINE GRATIS | juegan este viernes 28 de febrero por la quinta jornada del Torneo Apertura Liga 1 2020, desde las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, a través de la señal de Gol Perú.

Para ver todo el fútbol en vivo como este partido, La República Deportes te llevará la cobertura minuto a minuto de este encuentro, con todas las jugadas, goles, polémicas e incidencias, así como el marcador y el resumen al finalizar los noventa minutos.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal EN VIVO: actualidad de los Blanquiazules

Transcurridas cuatro fechas del Torneo Apertura, Alianza Lima aún no encuentra su mejor versión y sigue sumido en la parte baja de la tabla de posiciones. El conjunto dirigido por Pablo Bengoechea apenas ha logrado sumar cuatro puntos, una realidad distinta a la que imaginaban sus hinchas cuando se anunciaron los numerosos fichajes para esta temporada.

El último partido del cuadro victoriano fue la derrota 2-0 como visitante contra Ayacucho FC. La insólita línea de tres defensas ensayada por el equipo aliancista en este juego desató todo tipo de críticas, pero el técnico uruguayo salió al frente de los cuestionamientos para justificar su decisión, asegurando que era una suerte de ensayo para el partido contra Racing Club por la Copa Libertadores.

Bengoechea no podrá estar presente en el banquillo de Alianza Lima esta fecha, pues arrastra una suspensión impuesta por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Por ello, nuevamente Óscar Aguirregaray será quien dirija a los íntimos.

Deportivo Municipal vs. Alianza Lima EN VIVO: actualidad de la Academia

La situación de Deportivo Municipal no dista mucho de la que pasa su rival de turno. Con cuatro puntos, está una casilla por delante de Alianza en la tabla de posiciones. Una curiosa estadística acompaña al cuadro edil: es el único equipo, junto al puntero Alianza Universidad, que no ha perdido en estas cuatro fechas iniciales. No obstante, tampoco ha ganado, lo que deja a los dirigidos por el Chino Rivera como los únicos que han empatado todos sus partidos desde que empezó el campeonato.

Los dos últimos juegos entre ambos equipos terminaron en igualdad 2-2. Si se toman en cuenta los diez cruces más recientes, Alianza inclina ligeramente la balanza a su favor con tres victorias contra dos de Municipal.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal: posibles alineaciones

Alianza Lima: Leao Butrón; Aldair Salazar, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Anthony Rossel; Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Luis Aguiar, Joa Arroé, Adrián Balboa y Federico Rodríguez

Municipal: Diego Melian; Américo Aguilar, Christian Dávila, Renzo Alfani, David Díaz; Jean Archimbaud, Mathias Mansilla, Masatsu Sawa, Mario Velarde, Rodrigo Vilca, Andy Pando.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal EN VIVO: ¿A qué hora juega por la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Municipal por la quinta fecha del Torneo Apertura arranca a las 8.00 p. m. Si te encuentras en el extranjero y no quieres perderte el encuentro, te dejamos la guía de horarios para que sepas a qué hora debes sumarte a la transmisión.

- Alianza Lima vs Deportivo Municipal EN VIVO en México: 7.00 p. m.

- Alianza Lima vs Deportivo Municipal EN VIVO en Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.

- Alianza Lima vs Deportivo Municipal EN VIVO en Estados Unidos (Wahsington D.C., Nueva York, Miami): 8.00 p. m.

- Alianza Lima vs Deportivo Municipal EN VIVO en Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

- Alianza Lima vs Deportivo Municipal EN VIVO en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10.00 p. m.

- Alianza Lima vs Deportivo Municipal EN VIVO en España: 4.00 a. m.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal EN VIVO: ¿En qué canal ver el partido por la Liga 1?

Para disfrutar del Alianza Lima vs. Deportivo Municipal EN VIVO, deberás sintonizar la señal de Gol Perú (Canal 14 de Movistar TV), que transmitirá el encuentro para todo el territorio peruano. Si estás fuera del Perú, puedes ver el partido a través de los siguientes canales.

- Chile - Perú Mágico

- Estados Unidos - Perú Mágico

- Venezuela - Perú Mágico

¿Dónde ver ONLINE el Alianza Lima vs. Deportivo Municipal por la Liga 1?

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal EN VIVO: situación de Jean Deza

Jean Deza se ha convertido en el centro de atención en los últimos días. El futbolista volvió a ser captado por las cámaras de televisión en una salida nocturna, lo que habría colmado la paciencia de Pablo Bengoechea. Si bien la continuidad del jugador aún no se esclarece, el técnico confirmó que no lo iba a convocar para este partido.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal: últimos partidos entre ambos

- Deportivo Municipal 2-2 Alianza Lima | Primera División

- Alianza Lima 2-2 Deportivo Municipal | Primera División

- Deportivo Municipal 1-0 Alianza Lima | Primera División

- Alianza Lima 3-1 Deportivo Municipal | Primera División

- Alianza Lima 1-0 Deportivo Municipal | Primera División