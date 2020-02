Cuando Alianza Lima se reforzó esta temporada para conquistar el título de la Liga 1 Movistar y hacer un buen papel en la Copa Libertadores 2020, destacaron dos cosas. La primera, la calidad de sus jugadores y la segunda, sus inclinaciones y precedentes.

Jean Deza reflejaba todo este análisis del club blanquiazul que, a pesar de ello, confió en el delantero de 26 años tras su corto paso por Matute en 2015. Luego de jugar en Montpellier de Francia y Levski Sofía de Bugaria, el ‘ratón’ retornó al Perú en 2018 y militó en clubes como Sport Huancayo y UTC.

PUEDES VER Hansell Riojas mandó una fuerte indirecta al entrenador Pablo Bengoechea

Su regular temporada en el club de Cajamarca al mando de Franco Navarro –jugó 28 partidos y marcó 6 goles- le sirvieron para que Alianza lo contrate y tenga la vitrina deseada para volver a la selección peruana y dar nuevamente el salto al extranjero.

Pero, Jean Deza no aprendió y a menos de dos meses de ponerse la blanquiazul, cometió tres indisciplinas y su futuro estaría lejos de Matute.

La cronología de las indisciplinas de Jean Deza

- La primera indisciplina

El 6 de enero, Alianza Lima inició la pretemporada en Cieneguilla al mando de Pablo Bengoechea y Jean Deza era uno de los jugadores que más llamó la atención en las prácticas. Al tercer día, el delantero agradeció a Alianza por la oportunidad y contó que le tomó con una edad “más madura”.

“Me toma con una edad más madura, de todo lo que pasé. Estoy agradecido con Alianza Lima por darme una nueva oportunidad. Este 2020 me siento muy preparado, concentrado en los objetivos que deseo, Alianza me abrió las puertas, confió en mí y eso se agradece. Espero hacer bien las cosas, trabajar de la mejor manera, con mucho sacrificio, ser profesional, sabemos la institución que estamos”, decía Deza en conferencia de prensa.

Sin embargo, su estancia en Alianza comenzó mal. En la segunda semana de entrenamientos, pasó lo que todos temían. Jean Deza y Carlos Ascues, quien llevaba pocos días en Cieneguilla, fueron captados por un programa de espectáculos en una reunión nocturna, celebrada en la casa de exmediocampista del Orlando City, en su día libre.

Bengoechea tuvo duras palabras con sus jugadores y resaltó de que “no sabe que hacen en sus días libres”. “Lo del sábado no es una falta. Queremos que ellos sean ejemplos para sus hijos, no para programas de televisión”, explicó.

Jean Deza jugó en la ‘Noche Blanquiazul’ donde anotó el único tanto en la derrota por 1-2 frente a Millonarios, y pidió disculpas a la hinchada por el reciente escándalo.

- La segunda indisciplina

Casi un mes después, el 16 de febrero, tras jugar tres partidos en La Liga 1, Jean Deza se fue a celebrar con Carlos Ascues el triunfo por 1-0 ante Atlético Grau en Matute, partido especial de Alianza Lima por sus 119 años de vida institucional. Ambos jugadores fueron captados por el mismo programa de espectáculos en una conocida discoteca de La Victoria llamada La Casa de la Salsa junto a la modelo Shirley Arica.

“No miro, ni voy a mirar esos programas. Siempre vamos a manifestarnos públicamente. Hay futbolistas que tienen muchas ganas que Alianza tenga una buena temporada. Estamos acostumbrándonos a trabajar juntos. No es agradable, no es lindo convivir con noticias que perturban el ambiente. Lo que decimos siempre es que nunca sacamos a nadie. Normalmente cada uno se saca solo con las actitudes que van teniendo. No voy a darle más trascendencia”, dijo Bengoechea.

La directiva de Alianza Lima decidió castigar a Jean Deza y Carlos Ascues con el aspecto económico, por lo que no recibirán un mes de sueldo al ser reincidentes en un acto de salida nocturna. Durante dos semanas jugarán en la reserva y de cometer otro acto de indisciplina se les rescindirá el contrato con las cláusulas establecidas.

PUEDES VER Periodista de El Chiringuito se contagió del coronavirus tras asistir a la Champions League

- La tercera indisciplina

Tras conocerse la segunda indisciplina, Jean Deza rompió su silencio en entrevista con Gol Perú y aseguró que está en un proceso de adaptación. “Estamos en un proceso de adaptación. Somos muchos jugadores nuevos. No es como comienzas, sino como terminas el campeonato. Estando en Alianza Lima siempre te piden ganar”.

Sin embargo, días después, Jean Deza cometió una tercera indisciplina que cansó a Pablo Bengoechea y la directiva de Alianza Lima. Jean Deza nuevamente fue captado con la modelo Shirley Arica en el cumpleaños de una modelo hasta horas de la madrugada.

“Yo tomo medidas como entrenador, creo que lo que ocurrió perjudica al grupo y por eso para este partido no va a estar. Lo que va a pasar en el futuro no lo sé, si uno reitera estas acciones cuesta más recuperar la posición. Nadie ha dicho que va seguir ni que no va a seguir, lo cierto es que no va a estar el fin de semana. Me preocupa mucho más los tres puntos ante Deportivo municipal. El lunes o martes van a tener más noticias”, expresó Bengoechea.