Jean Deza está en el ojo de la tormenta después de realizar su tercera indisciplina con Alianza Lima en lo que va del 2020. El delantero de 26 años ha sido duramente criticado por el entrenador Pablo Bengoechea y los hinchas, luego de ser captado en una fiesta nocturna previo al partido ante Deportivo Municipal por la Liga 1 Movistar.

Sergio Ibarra, el goleador histórico del fútbol peruano, arremetió contra el jugador por no dar la cara y aclarar su situación. “Me gustaría que hable el jugador. Si estás en Alianza Lima y tienes la oportunidad de ir a la selección peruana, ¿por qué haces eso?”, dijo Ibarra durante la emisión del bloque deportivo en Latina.

PUEDES VER La cronología de Jean Deza y sus indisciplinas con Alianza Lima [VIDEO]

“Me acuerdo que cuando Jean Deza hizo un gol y festejó pidiendo disculpas a la hinchada (por su primer ampay), pero ya van tres, qué acaso ¿todos los partidos donde hagas gol vas a pedir disculpas? no Papá ¡Basta!”, recordó Ibarra después del primer ampay durante la pretemporada de Alianza Lima.

El popular ‘Checho’ le pidió a Jean Deza que respete a sus compañeros más experimentados como Leao Butrón, Alberto Rodríguez y Luis Aguiar. “Por lo menos por respeto a tus compañeros, son profesionales y quieren salir campeones. Tú como jugador veo que no te respetas porque sigues haciendo una y otra indisciplina”, expresó.

Jean Deza no será tomado en cuenta por el técnico Pablo Bengoechea para el partido de este viernes contra Deportivo Municipal, por la cuarta fecha de la Liga 1. El estratega uruguayo aseguró que la próxima semana habrá novedades sobre la continuidad de Deza. “Nadie ha dicho que va seguir ni que no va a seguir, lo cierto es que no va a estar el fin de semana”, enfatizó.