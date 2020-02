Alianza Lima: aristas de una crisis prematura [OPINIÓN]

En Alianza Lima hay algo que no está funcionando. Algunos pueden considerar que hablar de una crisis en el equipo de La Victoria es prematuro, sin embargo, la presencia de un técnico más que curtido en el fútbol peruano, con título incluido, el plantel más caro del campeonato y un plan administrativo que apunta solo al crecimiento del club, son factores que auguraban un arranque arrollador, o por lo menos esperanzador. Ninguno de estos casos se cumplió.

Tras una sola victoria, un empate y dos derrotas (sin contar la de la presentación), el desconcierto parece abarcar tanto a comando técnico como a administradores y, por supuesto, a hinchas. Este trance no es solo de resultados, el juego del equipo y fallas disciplinarias terminan pon enturbiar un camino que hace poco más de un mes se vislumbraba promisorio. Pero, ¿qué está pasando en Alianza?

Dos ideas, un camino

Cuando se quiere construir una casa, lo primero es tener cimientos fuertes, pero cuando estos cimientos se construyen por dos arquitectos con ideas que se distancian la una de la otra, la edificación termina por tambalear.

El Fondo Blanquiazul confió en Víctor Hugo Marulanda la tarea de devolverle a Alianza Lima su identidad futbolística, pero a la par confío en Pablo Bengoechea mantener la senda protagonista que el equipo tuvo en los últimos 3 años. Dos filosofías de fútbol distintas que en Matute siguen intentando hacerlas coexistir.

Para Marulanda es posible hacer un juego combinando ambas ideas, mientras que Bengoechea ha intentado, pese a sus propias convicciones, que su equipo ‘juegue a lo que lo gente pide’. Ni lo uno ni lo otro. En Alianza falla la generación en ataque y el retroceso en defensa, y sería mezquino simplemente remitirnos al sistema de 3 o la línea de 4, pues un hombre más en el mediocampo no soluciona las desatenciones en pelota parada o la poca efectividad de los delanteros de cara al arco, por citar solo dos ejemplos de falencias.

¿Hasta cuando dura el crédito? Es esta dicotomía de ideas la que nos hace pensar que de no obtener buenos resultados en los partidos que vienen (clásico y debut en Copa), teniendo en cuenta que el proyecto de este año ha puesto al aspecto competitivo como prioridad, un cambio en el timón se hace posible. En ese sentido, es Pablo Bengoechea quien corre mayor riesgo.

Un plantel que no responde

Las novedades y nombres rutilantes soslayaban muchas dudas de las que poco se hablaba, ¿Los refuerzos tienen la aprobación completa de Bengoechea? ¿Es la versión 2019 mejor que la 2020? ¿Deza o Zúñiga estaban a la altura de Quevedo o ‘Felucho’? No obstante, el gran problema que ha mostrado el plantel excede lo futbolístico.

Dos salidas nocturnas de dos de los flamantes fichajes nos dicen que algo en el grupo falla. Ascues y Deza reinciden luego que el técnico había puesto el pecho por ellos. El castigo era inminente, no tanto a la indisciplina fiestera, sino a una no correspondencia a la confianza brindada por el DT y a una falta de compromiso que no les permitía entender que no se encontraban en el momento ni en el lugar para caer por segunda vez —y tercera en el caso de Deza— en el mismo error (y en menos de un mes). ¿Habla esto de una desconexión entre técnico y jugadores?, y ¿dónde están los referentes?

Al terminar estas líneas, aún me siento renuente a llamar “crisis” al momento de Alianza Lima, puede ser que como equipo nuevo recién está cuajando y mejores aires estén por venir. Sin embargo, la arena se está acabando en el reloj, el reto continental está cada vez más cerca y la paciencia popular se agota. Cambios habrán, solo el tiempo (y el trabajo) dirá si lo que se modifica es el guión o los intérpretes.